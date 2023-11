Proyectan operación de 50 nuevos parques industriales en México

En los próximos dos años se espera que entren en operación 50 parques industriales en el Norte, Bajío y Centro de México, con una inversión de 3 mil millones de dólares, pero ninguno de ellos se construirá en el Sur del país por falta de infraestructura.

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) tiene "cifras o datos récord de 3.5 millones de metros cuadrados hasta enero-septiembre de 2023, los tres primeros tres trimestres de 2023 ha habido un crecimiento del inventario".

"Seguiremos creciendo, tenemos identificados 50 nuevos parques industriales en todo el país especialmente zona Norte, Bajío, Occidente y Centro del país que estimamos en alrededor de 8 millones de metros cuadrados adicionales en los próximos años", dijo la directora general de la AMPIP, Claudia Esteves Cano.

Durante el vigésimo noveno Congreso del Comercio Exterior Mexicano que organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), expuso que esos 50 parques empezarán a funcionar entre 2024 y 2025, pero ninguno está ubicado en el Istmo de Tehuantepec, ni en el sur, a excepción de Mérida, Yucatán, donde sí se observan inversiones.

Esteves Cano, explicó que el hecho de que no se vayan a construir en el Sur de México parques "no es falta de interés, es que hay falta de condiciones. Cuando haya infraestructura podremos ir".

Sobre la posibilidad de que se vayan a instalarse en el suroeste o sureste de México empresas fabricantes de armadoras en el Istmo de Tehuantepec, dijo "nosotros no hemos tenido en concreto el interés de alguna armadora, porque lo que nosotros hacemos es que recibimos la solicitud y no confesamos los sectores de manera agrupada. En mi radar no tengo ninguna armadora".

Esteves Cano dijo que hay retos para atraer inversiones a México porque hace falta infraestructuras como carreteras, puentes, puertos, "en energía, necesitamos que haya mayor infraestructura en transmisión y distribución eléctrica, por supuesto, en el caso de agua no se ha presentado en este momento un problema mayor, pero necesitamos observar haya red municipal o de pozos".

Solamente para atender la demanda de energía eléctrica de los nuevos parques industriales de aquí al 2024 se requieren 2.3 gigawatts adicionales de energía eléctrica.

Agregó que hay retos para que lleguen más inversiones productivas, sobre todo en el tema administrativo porque se requiere que los gobiernos agilicen las respuestas a los trámites para instalar empresas.