Proyectan aplicar sanciones en Gómez Palacio por tirar basura en la calle

El tema principal que se abordó en la sesión de Cabildo de este jueves en Gómez Palacio fue el problema de la falta de interés de la población en cuidar los espacios públicos y no arrojar basura en las calles pues hay muchas áreas y colonias donde ya se hizo limpieza por parte del Municipio pero no permanecen limpias porque las personas vuelven a arrojar basura en donde no se debe.

“Si quiero, de verdad, decirle a la ciudadanía que ya son 10 meses de campañas de pedirle a la gente que no tire la basura. Pedirle a la gente que por favor nos ayude y que tenemos que trabajar de la mano gobierno con sociedad Civil porque sí es un trabajo que nosotros tenemos la obligación de hacer pero ellos también tienen una responsabilidad como ciudadanos de coadyuvar con el trabajo que hace la presidencia municipal”, dijo.

Comentó que en el caso de la basura posteriormente se va a generar un problema de salud grave y que es justamente en temporada de lluvias cuando sale a relucir este problema.

Comentó que a través de los organismos operadores de agua tanto del área urbana como del área rural se han realizado limpiezas en las norias y en las alcantarillas se han encontrado con problemas derivados de tapones de basura.

“Porque luego tenemos que ir como el cangrejo; para atrás, como sucedió con la bomba de Santa Teresa que pudimos ver que cuando la sacaron estaba amarrada a toda la basura y no podemos estar así”, comentó.

La alcaldesa dijo que en Gómez Palacio se comenzarán a aplicar multas u otro tipo de sanciones para la población que siga arrojando basura en los espacios públicos.

Durante la sesión de Cabildo de este jueves el director del Sideapa, Francisco Escalera, expuso y documentó todo lo que se han encontrado obstruyendo la infraestructura hidrosanitaria, entre ello, hasta televisiones en los drenajes.

En el Cabildo hubo diferentes puntos de vista respecto a realizar o no una campaña en las colonias además de la colocación de contenedores de basura debido a que ya se han realizado otros esfuerzos por parte del ayuntamiento para crear conciencia en la población sin que se obtengan buenos resultados y de igual manera en el caso de los contenedores mencionaron que suelen convertirse en focos de infección y que tampoco veían esa opción como viable aunque algunos regidores difirieron.

La alcaldesa dijo que esta próxima semana todas las áreas competentes en este tema participarán en reuniones para determinar la forma en que se aplicarán las sanciones y se hará valer la normativa vigente en el municipio.