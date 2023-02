Proyectan 8 rellenos sanitarios para zona rural de Lerdo

El alcalde Homero Martínez Cabrera, dijo que uno de los proyectos que se tienen por comenzar este año es la realización de 8 rellenos sanitarios en la zona rural con el objetivo de que los camiones recolectores no tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal

"Y disminuir de esta manera el desgaste de las unidades, mismas que una vez estando listos los rellenos sanitarios, podrían estas unidades permanecer de manera fija en esos sectores", dijo el alcalde.

Actualmente se cuenta con 33 camiones que atienden las diferentes rutas pero varios de ellos sufren fallas mecánicas o daños debido a las grandes distancias que recorren para poder disponer la basura recolectada en el relleno sanitario de la zona urbana.

El objetivo de que haya 8 rellenos sanitarios es que se pueda cumplir adecuadamente con la recolección en las cinco Villas del municipio, de tal forma que los camiones ya no tengan que regresar al relleno sanitario de la cabecera municipal.

Se estima que en cada una de las 5 Villas del municipio, se realizarán celdas para poner en su interior la basura recolectada y hace una semana se informó que la Dirección de Obras Públicas ya trabajará en estos espacios de confinamiento.

En la zona rural es donde más se quema la basura por parte de los habitantes, lo que provoca incendios de maleza además de la contaminación del aire.

Una vez que estén listos los rellenos sanitarios, se habrá de informar a la población sobre los horarios y días en que pasarán los camiones recolectores de basura a sus sectores habitacionales, a fin de que la saquen cuando corresponde, siendo las 5 villas las áreas de la zona rural con mayor población.

Según el último informe del Inegi, correspondiente al Censo nacional de gobiernos municipales y delegaciones, en el municipio de Lerdo se recolectan diariamente por habitante alrededor de 30 mil toneladas de basura, de las cuales su disposición final está a cargo del servicio público de recolección en un 84 %.

Mientras que el 10 % de la basura se quema (principalmente en la zona rural, el 3 % se tira en basurero público y otro 3 % se entierra o tira en otro lugar legalmente no establecido.

Otro problema que se tiene en Lerdo es que hay 8 fraccionamientos que no han sido entregados al municipio, por lo que los camiones recolectores pasan por los desechos pero al exterior de los fraccionamientos, ya que al no estar entregados, el Ayuntamiento no tiene obligación de prestar el servicio de la manera habitual. El año pasado hubo muchas quejas por ese motivo.

Los constructores de fraccionamientos deben de entregar el fraccionamiento de acuerdo a la Ley de urbanismo; algo que no siempre se realiza, lo que perjudica directamente a la ciudadanía que habita en estos lugares.