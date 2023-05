Proyectan 44 Bancos del Bienestar en Durango

Un total de 44 Bancos de Bienestar estarán operando en su totalidad a más tardar en el mes de agosto, anunció la secretaria de Bienestar, Ariadne Montiel Reyes, en su reciente visita a La Laguna.

Actualmente, son 26 los bancos que se encuentran trabajando, entre ellos los ubicados en Lerdo y Gómez Palacio.

De acuerdo con Montiel Reyes, por el momento serán tres personas las encargadas de la operación en cada sucursal: un gerente y dos cajeras, las cuales consideró suficientes ante los cambios que se han realizado para evitar largas filas.

Sin embargo, pese a que se han calendarizado los depósitos, en el caso del pago de las Pensiones para Adultos Mayores, las largas filas son inevitables en los cajeros con los que se encuentran dentro de la institución, sobre todo en el caso de la sucursal de Lerdo, hasta donde acuden vecinos de Gómez Palacio.

Y es que según la secretaria de Bienestar, son los rumores los que generaron que beneficiarios querían retirar el recurso casi de forma inmediata, por lo que aclaró algunos de ellos.

"Las largas filas las hemos tratado de combatir dividiendo el pago, antes lo hacíamos en un día, y ahora lo hacemos dentro de los primeros 10 días hábiles del bimestre, esto hace que se reduzca el número de derechohabientes que vienen a cobrar su pensión al Banco de Bienestar; también les hemos estando informando que no es necesario salir corriendo cuando está el depósito, porque es a partir de ese día que cuentan con los recursos. No es necesario venir, porque luego hay rumores de que 'si no vas ese día se te quita', no es así, lo pueden dejar ahí el tiempo que ellos quieran, pero también en ciudades como Lerdo, la pueden utilizar (tarjeta) de forma electrónica, como en el súper, en la tienda", recalcó la funcionaria federal.

En cuanto al número de sucursales, dijo que por lo menos habrá una en cada cabecera municipal.

RECURSOS

Sobre la problemática que han presentado algunos de los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, entre los que destacan casos en los que no han podido cobrar hasta por dos años y en los que uno de los adultos mayores murió en medio del trámite, la titular de Bienestar aseguró que el recurso no se pierde y los beneficiarios que haya determinado, podrán exigir dicho recurso a la institución bancaria.

"Ahora que estamos haciendo el cambio de tarjetas de la banca privada al Banco de Bienestar, les hemos insistido a los derechohabientes que mantengan sus tarjetas de los otros bancos, no hay necesidad de que nos las entreguen para que puedan ejecutar sus programas, los recursos que aún tienen sus tarjeta anteriores, y algún trámite que esté atorado no solo en Banco Azteca sino con cualquier banco…", dijo que los podrán tratar con los recién nombrados Comités del Bienestar.

"Los recursos se depositan en las cuentas bancarias, las tarjetas es el medio de cobro, y ellos podrán en su momento, transferir los recursos que tengan a la cuenta del Bienestar si así lo deciden o deciden tener las dos cuentas, como ellos así lo prefieran. No se pierde (el recurso)", aseguró Montiel Reyes.