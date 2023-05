Protocolo Alba y NOM 046, entre observaciones

Como parte de los resultados observados por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) por la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) que se mantiene en 16 municipios de Durango desde 2018, en el tercer Dictamen se establecieron las medidas que se tienen que acatar.

Entre estas acciones se acordó hacer un llamado al Poder Judicial del Estado para tener una participación más activa en la implementación y cumplimiento de las medidas de la declaratoria, así como a compartir con el GIM la información y evidencia de las acciones ejecutadas para la atención, prevención y justicia de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia.

Asimismo, se reiteró al estado la importancia de implementar acciones en los 16 municipios con declaratoria de AVGM y no concentrarse únicamente en la capital de la entidad.

Se exhortó a la entidad en general y en particular a la Secretaría de Salud respecto a la capacitación y adecuada implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, así como del Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo.

Se instó nuevamente al Congreso Estatal para asignar un recurso específico para el cumplimiento de las medidas de la declaratoria de AVGM; a su vez, para generar una agenda legislativa o grupos de trabajo donde se analicen e identifiquen leyes o normas que incumplen con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y motivar las modificaciones oportunas, en especial, el armonizar las leyes estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, y los estándares legales establecidos por la SCJN en materia de interrupción del embarazo.

También se resaltó la importancia de la capacitación, sensibilización y aplicación del Protocolo Alba en la entidad.

"Generar más refugios y centros externos especializados para la referencia, los cuales se encuentren en las diferentes regiones de la entidad, así como evaluar qué organismos públicos tienen las facultades o sus funciones pueden impulsar la atención especializada y coordinación de dichos refugios", también es una observación.

Además, se tienen que generar campañas de difusión, cuidando el no caer en estereotipos, así como atentar a la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes; y se instó a cuidar los perfiles del personal que brinda atención a mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, así como el perfil de las personas contratadas para capacitar y sensibilizar al personal.

Se exhortó a las autoridades correspondientes cumplir con las características que deberá contener el Programa de Acciones Estratégicas, tal como se dispone en el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) que contempla: I. Estar alineado a la política integral y programas locales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; II. Las acciones para hacer frente a la violencia feminicida o al agravio comparado; III. Los plazos para su ejecución; IV. La asignación de responsabilidades a las autoridades competentes; V. Los recursos presupuestales destinados para dichas actividades; VI. Los indicadores de evaluación, seguimiento y cumplimiento de las acciones, o VII. La estrategia de difusión en la entidad federativa de los resultados alcanzados.

Además, se exhortó a los ayuntamientos de los 16 municipios señalados en la Declaratoria de Alerta de Género para que presenten acciones de cumplimiento que, en el ámbito de sus competencias, les corresponde, tal como lo establece la LGAMVLV, en su artículo 50, fracción XI: Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.

También se invitó a la entidad y a los municipios a poner atención a la edición del informe con respecto a: a. Organizar la información de manera clara, que no incluya información irrelevante y/o figuras, mapas, fotografías, capturas de pantalla, etc. sin un pie de figura numerado y referenciado en una lista de tablas y figuras; b. Que los hipervínculos funcionen adecuadamente para facilitar la movilidad entre el texto del informe y los anexos que contienen las evidencias; c. Incluir referencias cruzadas para guiar la lectura del documento; d. En términos generales, que los documentos (informe y anexos) inviten a la lectura.

Se pidió tanto al Poder Judicial como al Legislativo y a los municipios, actuar. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Corresponde a los trabajos de junio de 2021 a mayo 2022; sin embargo, tocará a la actual Administración estatal implementar lo necesario. (EL SIGLO DE TORREÓN)