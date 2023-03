Protestan mineros con plantón en La Florida

Trabajadores de la Planta Lavadora de Carbón de las minas de La Florida, instalaron un plantón permanente como protesta a las afueras del complejo minero, por el pago de sus sueldos y prestaciones contractuales que en últimas semanas se han ido retrasando.

Los trabajadores laboran para Minerales Monclova S.A. (Mimosa), filial de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), que se encuentra en proceso de quiebra, sin recursos financieros, en negociaciones de venta y con retraso en el pago de gas industrial, electricidad, insumos, suministros, salarios y prestaciones.

La siderúrgica y sus minas de carbón y de fierro están a oscuras porque no han pagado a CFE.

Los mineros exigen el pago de sus salarios y prestaciones contractuales sin resultados en sus demandas.

APOYA MÚZQUIZ A MINEROS

El Ayuntamiento de Múzquiz realiza un programa de apoyo humanitario a los trabajadores desempleados y en activo que no están cobrando o que reciben sus emolumentos retrasados y sin bonos ni prestaciones adicionales.

La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, realizó ya la entrega de apoyo alimenticio en las diferentes comunidades mineras donde habitan trabajadores y extrabajadores de Mimosa, que sufren por la falta de pagos.

También visitó el plantón a las afueras de la Lavadora de Carbón, para platicar con ellos. Escuchó sus peticiones y reafirmó el compromiso de apoyarlos, mientras este problema se soluciona.

Los mineros exigen el pago puntual de su sueldo, y que ya no se retrase éste. En el histórico de los últimos meses se presentan rezagos de hasta dos semanas, explicaron a la presidente municipal.

También reclaman el pago correspondiente al ahorro, que no les ha sido entregado.

Los mineros le indicaron a la munícipe que desde hace tres semanas no tienen actividad en la empresa, debido a la falta de energía eléctrica. Tampoco cuentan con el servicio de agua, le hicieron saber.

Acusaron a la minera de incumplir en el pago correspondiente a las cuotas del Infonavit, lo que también los perjudica en la liquidación de sus créditos.

Tania Flores los escuchó y se comprometió a proporcionarles lo necesario para que su plantón se realice de manera segura e higiénica.

"Estoy del lado de ustedes, porque agradezco y no olvido que me acompañaron en mi lucha política, y hoy como ciudadana y como alcaldesa, me vengo a poner a sus órdenes", les expresó.

Escuchó las necesidades que como trabajadores tienen, y sus preocupaciones por las necesidades que tienen que atender en cada uno de sus hogares.

La alcaldesa acudió con la subsecretaria de Trabajo estatal para la Región Carbonífera, Martha Carolina Morales Iribarren y otros funcionarios.

Ofreció los servicios del asesor jurídico del municipio para mediar en el diálogo con la empresa y brindarles asesoría jurídica y asistencia social a los mineros y sus familias.

Flores Guerra señaló que los trabajadores se expresaron dispuestos a dialogar con los representantes de la empresa para solucionar a la brevedad posible.

Este conflicto se ha extendido por varias semanas y mantiene en la incertidumbre a muchas familias en la región carbonífera.

"Voy a acompañarlos. Voy a apoyarlos en lo que necesiten si deciden seguir aquí, o si deciden marchar y manifestarse de manera pacífica, porque lo que más deseo es que este problema se resuelva pronto" dijo.

Tania Vanessa Flores Guerra expuso que espera que los gobiernos estatal y federal ofrezcan opciones de trabajo para recuperar la economía local.