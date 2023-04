Protestan en Torreón por créditos Fovissste 'impagables, de usura y robo'

Un grupo de personas adheridas al Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Fovissste se manifestaron este martes en las oficinas de Atención a Pensionados y Jubilados del ISSSTE de Torreón para exigir al gobierno federal la restructuración de sus créditos hipotecarios pues se han vuelto “impagables, de usura y robo”. Piden la eliminación de la aplicación de la Unidad de Medica de Actualización (UMA) pues la deuda original se ha triplicado. Aseguran que son créditos con triple tributación y doble tasa de interés anual.

“Esta crisis viene a partir de 2016 con una reforma que hizo (Enrique) Peña Nieto y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, haciéndose efectiva a principios del año 2017 en donde nos están cobrando no solo el 6% de interés sino que nos están cobrando en UMA que incluyen una actualización al salario mínimo.

(FERNANDO COMPEÁN)

¿Qué es esto?, es una cantidad de dinero que le suman a nuestra deuda. La última actualización fue de 60 mil pesos, si yo ya había avanzado en mi crédito con un pago de 50 o 60 mil pesos pues resulta que no avanzo nada. Yo ya pagué prácticamente el 95% de mi crédito pero me sale como saldo insoluto casi la misma cantidad, como si yo no hubiese abonado nada. ¿Cuándo voy a terminar de pagar mi casa?”, señaló Silvia Cristina de Luna Rodríguez, una de las afectadas. Dijo que su crédito de vivienda lo adquirió en 2014 y que sólo en las actualizaciones del salario mínimo, le han cargado a su cuenta 340 mil pesos que se han sumado a la deuda. “Y lo que es peor, con la reforma que le hicieron a la Ley del ISSSTE no quedan beneficiarios libres de deuda, sino que nuestros beneficiarios la van a heredar y eso es todavía peor”, apuntó.

El Movimiento Nacional de Afectados por los Créditos Fovissste pide ser incluido en la reforma a la Ley del ISSSTE en materia de vivienda a fin de terminar con los créditos impagables del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) que afecta a más de un millón de personas. “Queremos que en la propuesta de reforma nos incluyan a todos los que estamos con créditos activos, porque la reforma que están proponiendo es nada más para los nuevos créditos y a nosotros que fuimos afectados no nos están considerando”, subrayó De Luna Rodríguez.

NO MÁS ACTUALIZACIONES

“Basta de créditos impagables, es un robo a los trabajadores. No más actualizaciones”, “Queremos reestructuración de UMA´s a pesos. No más actualización de nuestros créditos. Auditoría al Fovissste. No más usura”, y “Fovissste usurero, que ya no mientan, que ya no roben. No adquieras crédito Fovissste”, fueron algunas de las frases que las personas afectadas plasmaron en las pancartas que exhibieron a las afueras de las oficinas, ubicadas sobre las avenidas Francisco I. Madero y Abasolo.

Esta protesta se replicó este día en varios estados del país. Los afectados acudieron a la Cámara de Diputados así como a las oficinas centrales del Fovissste, en la Ciudad de México .

ANTECEDENTES

Cabe hacer mención que hay una minuta de trabajo del 7 de marzo del año en curso donde se establecieron algunos acuerdos entre el Movimiento y representantes del Fovissste.

Se exigió que el adeudo vencido desaparezca en los jubilados y activos, que se revisen y analicen los pagos realizados en los estados de cuenta de los acreditados afectados, que el pago se vaya a capital y no a los intereses y que se eliminen las actualizaciones de los créditos. También solicitaron que se mantengan los lineamientos en los cuales el Programa Solución a la medida tenga la facultad de poder aceptar el cambio de UMA´s a pesos y que se aplique a trabajadores activos y jubilados, sin importar la fecha del otorgamiento del crédito.

Se hizo mención de que en este mes de abril, ya sea por la aprobación de la ley o en la Junta o Comisión Ejecutiva, todos los trabajadores en activo y jubilados que tengan deterioro de pago o adeudo vencido, se les podrá realizar el cambio de UMA´s a pesos, entre otras.

Las personas afectadas que deseen unirse a esta organización pueden consultar la página oficial de Facebook: Movimiento Nacional de Afectados con Crédito Hipotecarios del Fovissste.