Protección Civil emite recomendaciones para visitar los parajes del río Nazas

La coordinadora de Protección Civil y Bomberos de Lerdo, Isabel Macías Sifuentes, mencionó que después del reciente cierre de las compuertas de la presa "Francisco Zarco", se han proporcionado instrucciones a las autoridades locales para mantener una comunicación constante y supervisar el cumplimiento de indicaciones por parte de la población, a fin de prevenir el ingreso a los humedales y situaciones de riesgo.

En este sentido, en colaboración con el grupo Buzos Castañeda, se emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que planean visitar en los próximos días los parajes del río Nazas, siendo la principal, el no ingresar al río y mantenerse en el margen.

Ante la existencia de pozos profundos que no son visibles y que varían cada año, es aconsejable llevar consigo un chaleco salvavidas y una cuerda en caso de emergencia; siempre se debe prestar especial atención a los niños y no perderlos de vista en ningún momento; no se debe intentar cruzar el río, incluso si parece sencillo, ya que existen áreas con superficies resbaladizas que podrían ocasionar caídas en pozos profundos; es preferible abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; y es importante recordar usar un chaleco salvavidas si se decide utilizar una balsa o lancha.

En caso de presentarse alguna emergencia, es fundamental comunicarse a través del número de emergencias 911. El comité de Protección Civil actuará de manera rápida y eficaz en conjunto con la Cruz Roja, el ejército (SEDENA), los Buzos Castañeda, los equipos de rescate, las autoridades locales y las dependencias operativas del Gobierno Municipal.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que impidan que sus hijos se aventuren en los hoyancos del río Nazas, ya que la profundidad de estos es desconocida, lo que conlleva un alto riesgo.