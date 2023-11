Protagonistas de precuela de Hunger Games hablan sobre su romance en la vida real

Rachel Zegler y Josh Andrés Rivera comparten cuadro en la nueva película The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, pero no solamente eso, sino que en la vida real, son pareja.

Cabe señalar que ya habían trabajado previamente en la adaptación de West Side Story de Steven Spielberg en el 2021.

Al respecto de ser una pareja real y además tener que trabajar juntos en el set, Rachel Zegler habló durante la premier realizada en Hollywood de la cinta, en información retomada por Just Jared.

"Es la más grandiosa experiencia de ir a trabajar y tener rostros familiares, te hace sentir en casa", señaló. "Josh es mi casa, así que fue realmente adorable", agregó la actriz.

En tanto, el mismo sitio apunta que Josh declaró que: "Me siento afortunado de que he hecho estas dos películas junto a una increíble persona como ella", agregó que:" se siente como que los dos estamos viviendo un sueño. Lo hicimos juntos y me siento afortunado por eso".

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes llega este 16 de noviembre a las salas de cine.