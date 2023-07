Proponen cambiar nuevo Cereso por potabilizadora

El nuevo centro penitenciario de Durango es insuficiente para albergar a la población del Cereso No. 1; ponerlo en operación representaría tener ahora dos penales.

Así lo indicó el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien declaró que hubo un mal cálculo y se construyó un penal en el que no caben los reos que hay en Durango.

"Si me llevara una parte de la población que hay en el actual Centro de Reinserción Social, me quedaría con dos Ceresos y no hay manera de operarlos", dijo.

Comentó que habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto y le propuso hacer un cambio de dicho inmueble por una planta potabilizadora para esta capital del estado.

La idea es que el nuevo centro penitenciario, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera libre Durango-Gómez Palacio, sea un penal para mujeres.

Cabe recordar que, la inversión que se hizo para la construcción del referido penal fue de más de tres mil millones de pesos.

Con el afán de reducir la población del Cereso No. 1 se busca el acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para solicitar el traslado de reos del fuero federal a otros penales.

"También le pedí a Oscar Galván (secretario del Seguridad en Durango) para que se ponga de acuerdo con el Poder Judicial, para revisar si hay presos que ya cumplieron su sentencia y por ende puedan quedar en libertad", dijo.

De esta forma, se pretende reducir el problema de sobrepoblación que hay en el penal de la capital del estado.