Promueven en escuelas 'verdad sobre el vapeo'

Bajo el título "La verdad sobre el vapeo. Que nadie te cuente, el vapeo es puro cuento", arrancó la Jornada Nacional para la Prevención de Adicciones número 32, en la que estará trabajando el Centro de Integración Juvenil (CIJ) en los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

En La Laguna de Durango, las acciones se llevan a cabo en seis planteles ubicados en Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y probablemente se extiendan a Cuencamé.

Patricia Ruvalcaba, directora del CIJ en La Laguna, explicó que si bien la jornada a nivel nacional se lleva a cabo a partir 17 de abril y concluirá este viernes 21, en la región se extenderá hasta la primera semana de mayo, debido a la población estudiantil con la que cuentan algunos de los planteles.

"La jornada formalmente termina a finales de esta semana, que sería el 21 de abril sin embargo como son bastantes planteles, la verdad es que nosotros nos alargaremos un poco más, entonces estaremos terminando la primera semana de mayo. La idea es darle el tiempo que se merece cada uno de los planteles".

Y es que detalló que en la mayoría de los centros de estudio se cuenta con turno matutino y vespertino, con una población de miles de estudiantes, como es el caso del CBTIS 4 de ciudad Lerdo.

"En este año vamos a estar trabajando sobre el cigarro electrónico, esto es algo qué pidió la DGETI. De hecho nosotros ya habíamos trabajado sobre este tema que se había solicitado pero no solamente de escuelas de nivel medio superior, que es donde vamos a realizar esta jornada, sino también en secundarias y a nivel universitario", detalló la directora en La Laguna.

De acuerdo con Ruvalcaba, el tema del consumo del vapeo se ha minimizado, sobre todo por parte de los jóvenes potencialmente consumidores.

"Están minimizando los efectos del consumo del vapeo, como que no pasa nada, como que al cabo no están fumándose un cigarro", razón por la que señaló que la intención es que cuenten con toda la información necesaria y con ello decidan de una forma más consciente si continúan o no con el uso del cigarrillo electrónico.

"Si lo van a hacer, que tengan la información y eso es algo muy importante para que puedas tomar decisiones, es importante tener la información verídica, con la información real", insistió.