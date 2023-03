Profeco revela que Ticketmaster arrastra quejas por conciertos desde 2020

El pago de indemnizaciones de Ticketmaster por incumplimiento de conciertos no solamente se limita a Bad Bunny, la empresa también tiene pendientes casos de los años 2020, 2021 y 2022, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Por la pandemia, la compañía de boletaje canceló algunos conciertos y no se regresó el total del pago del boleto que hicieron algunos consumidores, expuso el funcionario a EL UNIVERSAL.

"El único asunto que ya se finiquitó es el de Bad Bunny, que no es el único asunto que traemos en la Profeco, ellos tienen más temas con nosotros, no solo es Bad Bunny", comentó.

Hay personas que demandaron a Ticketmaster y todavía no les cumplen, "porque son conciertos de hace un año o dos años, pero se hacen tontos", expresó Sheffield.

Indicó que por ese motivo iniciaron una acción colectiva "que tiene como temas principales el cancelar y no reembolsar de manera íntegra, es la principal causa, no la única, pero sí la principal".

Indemnización por Bad Bunny beneficia consumidores

Sheffield dijo que a Ticketmaster no se le multó porque indemnizó con 20% a los consumidores que no pudieron entrar al concierto de Bad Bunny por intermitencias en los sistemas de reconocimiento de los boletos.

Hasta el 23 de marzo pasado, la Profeco tuvo conocimiento de que Ticketmaster indemnizó a 2 mil 155 consumidores con 3 millones 62 mil 407 pesos, además de que se les devolvieron 15 millones 91 mil 960 pesos por el monto del boleto y cargo de servicio.

"No se les aplicó multa porque cumplieron con la orden de Profeco, si no hubieran cumplido se les hubiera aplicado multa hasta que cumplieran, pero cumplieron, el castigo es el 20% de indemnización, más de 3 millones de pesos que les dieron a los afectados y afectadas y no había motivo para aplicar doble sanción", dijo.

Comentó que sigue pendiente la indemnización de menos de 50 personas, alrededor del 2% del total de afectados, así que "para fines prácticos ya acabaron de resolver" al pagar el costo del boleto, el cargo de servicio, más un 20% de compensación.