Profeco anuncia el retiro de estos vodkas y rones con sabor del mercado

Si en este mes de fiestas patrias planeas comprar vodkas, rones y tequilas con sabor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta que hay nueve productos que no cumplen con la normatividad y que no pueden venderse en el mercado.

Luego de estudiar 22 bebidas alcohólicas saborizadas —cinco rones, 16 vodkas y un tequila— de entre 200 y 350 pesos, la Profeco decidió que retirará seis bebidas de los anaqueles —vodkas y rones—, en tanto que otros tres vodkas ya los retiró el proveedor del mercado.

"Hay seis bebidas que sacamos del mercado, todos son importados" de Finlandia, Suecia y Estados Unidos, mientras que otras tres ya las retiró el proveedor de los anaqueles, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, a EL UNIVERSAL.

¿QUÉ BEBIDAS ALCOHÓLICAS RETIRARÁ PROFECO DE LOS ANAQUELES?

Las que se van a retirar son:

-Ron colombiano de la marca Baraima, sabor tamarindo que contiene menos alcohol de los 35 grados de alcohol que indica, al solamente tener 34.3 grados.

También de la marca Baraima se retirarán los rones sabores frambuesa y limón porque contienen más extracto seco del permitido, es decir, en el primer caso al ron le añadieron 95.4 gramos por litro en lugar de los 85 gramos que se permiten y al sabor limón le agregaron 93.7 gramos de azúcar por litro, más de los 85 gramos permitidos.

-Dos vodkas originarios de Suecia, de la marca Svedka sabores citron y mandarina, que tampoco contienen las etiquetas que indican la prohibición para que lo tomen menores de edad, mujeres embarazadas o que se maneje bajo los efectos del alcohol.

-Vodka New Amsterdam sabor coco, de Estados Unidos, por el mismo motivo.

Los que ya no están en el mercado porque "cuando los notificamos ya habían retirado todo el producto del mercado" son:

-Tres vodkas de origen finlandés, de la marca Finlandia, sabores cereza, mango y mango fusión, los cuales no se etiquetan con las tres prohibiciones, una contra el consumo en menores de 18 años, la otra para evitar que lo tomen mujeres embarazadas y la tercera para que no se conduzca un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Sheffield aseguró que no se analizó el vodka ni el ron sin sabor de ninguna marca, solamente fue aquellos que tienen sabor.

"Lo mejor es añadirle tú el sabor con un jugo natural, eso siempre será más sano" y, agregó que "la principal causa por la que se retirarán las bebidas del mercado es que deben de venir todas las advertencias por el tipo de producto que es, debe avisar que no conduzcas, que no lo tomes embarazada, que no es para menores de 18, ese es un mercado muy delicado".

El estudio del laboratorio de análisis del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco dará a conocer ese estudio en la Revista del Consumidor de septiembre.