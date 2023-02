Profeco advierte de galletas que no deben consumir los niños

No todas las galletas se pueden consumir por los pequeños de la casa porque contienen edulcorantes que no se recomiendan para niños, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que hay dos marcas de galletas digestivas que no deben consumir.

Luego de analizar 48 productos, 18 galletas Marías, 3 digestivas, 18 saladas y 9 de animalitos la Profeco dio a conocer sus resultados en la Revista Profeco del mes de febrero.

La Profeco encontró que las galletas digestivas y Marías bajas en azúcar de la marca "Gullón" no deben consumirse por los niños porque contienen edulcorantes, específicamente:

- Galleta digestiva Gullón, zero sin azúcares, de 400 gramos, esta presentación sí advierte que no se recomienda para niños.

- Galleta Digestive Gullón 33% menos grasa, de 400 gramos. A pesar de que tiene el etiquetado de alerta de que contiene exceso de calorías, azúcares y sodio, no dice que no sea recomendable para menores de edad.

- Galletas Marías sin azúcar, Gullón, de 400 gramos, que sí contienen la etiqueta que recomienda no darlas a niños.