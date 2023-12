Príncipe Harry pierde ronda preliminar en caso de difamación contra editorial del Daily Mail

El príncipe Harry perdió una ronda preliminar el viernes en su caso por difamación contra la editorial del tabloide Daily Mail por un artículo que decía que trató de ocultar sus esfuerzos para conservar la protección financiada con fondos públicos en el Reino Unido después de renunciar a sus deberes con la familia real.

Un juez de la Corte Superior de Londres dictó que Associated Newspapers Ltd. puede continuar argumentando que la historia reflejaba una “opinión honesta” sobre los hechos del caso y, por lo tanto, no era difamatoria. La editorial, que es la acusada en el caso, tiene una “perspectiva real” para demostrar que las declaraciones públicas emitidas en nombre de Enrique fueron engañosas, escribió el juez en su decisión.

“Anticipo que, en el juicio, la empresa acusada bien podría afirmar que se trataba de una clase magistral sobre el arte de ‘hilar’”, escribió el juez Matthew Nicklin. “Y, argumenta la acusada, logró engañar y/o confundir al público”.

Está prevista una audiencia para el martes para discutir las consecuencias del fallo.

El fallo se produce apenas un día después de que otro juez concluyera tres días de argumentos, en su mayoría a puerta cerrada, sobre si el gobierno despojó injustamente a Enrique de su equipo de seguridad después de que él y su familia se mudaron a Estados Unidos en 2020.

Enrique, de 39 años, el hijo menor del rey Carlos III, impugna la decisión del gobierno de brindar seguridad esporádicamente sólo cuando él y su familia visitan Gran Bretaña. Enrique ha dicho que la hostilidad hacia él y su esposa en las redes sociales y el acoso implacable por parte de los medios de comunicación amenazan su seguridad.

The Mail on Sunday y Mail Online publicaron un artículo en febrero de 2022 sobre el tema titulado: “Cómo el príncipe Enrique intentó mantener en secreto su lucha legal con el gobierno por los guardaespaldas de la policía... luego, apenas unos minutos después de que se conociera la historia, su máquina de relaciones públicas intentó darle un giro positivo a la disputa”.

Enrique afirma que el artículo era “fundamentalmente inexacto” y que el periódico lo calumnió cuando sugirió que mintió en sus declaraciones públicas iniciales sobre su caso desafiando al gobierno.

Associated Newspapers Ltd. argumentó que el artículo expresaba una “opinión honesta” y no dañaba gravemente la reputación de Enrique.

Nicklin dictó anteriormente que el artículo era difamatorio, pero no había considerado si la historia era exacta o de interés público.

Mientras tanto, el gobierno ha defendido su decisión de retirarle la protección total a Enrique tras su renuncia a sus deberes como miembro en activo y de alto rango de la familia real. El gobierno señaló que fue tratado de manera justa y que ocasionalmente se le brindó seguridad cuando visitaba el país.

A principios de este año, otro juez rechazó la solicitud de Enrique de reembolsar en forma privada a la policía de Londres para protegerlo cuando venga a Gran Bretaña. Un abogado del gobierno había argumentado que los agentes no deberían ser utilizados como “guardaespaldas privados de los ricos”.

La disputa con el Mail es una de las cuatro demandas que Enrique tiene pendientes contra editores de tabloides británicos en su actual batalla con la prensa.

Sus otros tres casos alegan que periodistas del Mail, el Daily Mirror y el Sun utilizaron medios ilegales, como engaños, espionaje telefónico o contratación de investigadores privados, para tratar de desenterrar información negativa sobre él.