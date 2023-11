Primer ministro de Portugal lamenta convocatoria de elecciones anticipadas

El primer ministro dimisionario de Portugal, el socialista António Costa, afirmó este jueves que propuso al gobernador del banco central del país, Mário Centeno, para sustituirlo al frente del Gobierno y lamentó la convocatoria de elecciones anticipadas.

"El país no merecía ser de nuevo llamado a elecciones", dijo Costa en sus primeras declaraciones públicas tras su dimisión del martes por su implicación en un caso de corrupción, a su llegada a la sede del Partido Socialista para participar en una reunión de la Comisión Política Nacional de la formación.

Costa consideró que Centeno hubiera sido "una solución con fuerte experiencia en gobernanza, respetado y admirado por la generalidad de los portugueses", pero que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa "entendió que en vez de tener una solución estable con un Gobierno reforzado con el liderazgo del doctor Mário Centeno, entendió ir a elecciones".

En ese sentido, el todavía primer ministro aseguró que el Partido Socialista aún es "referencia de estabilidad".

Costa subrayó que "había una decisión, le correspondía al presidente escoger, e hizo su elección", sobre la disyuntiva que afrontaba Rebelo de Sousa de convocar comicios anticipados o pedir a los socialistas continuar en el Gobierno, gracias a la mayoría absoluta de que disponen, con un nuevo primer ministro.

De esta forma Costa reaccionó a la decisión de este jueves de Rebelo de Sousa de convocar elecciones para el próximo 10 de marzo, tras reunirse con los partidos y el Consejo de Estado.

El primer ministro fue preguntado por los periodistas sobre si está capacitado para mantenerse en el cargo durante los próximos meses hasta la toma de posesión de un nuevo Gobierno, a lo que respondió que está al servicio del país y que "no rechaza las misiones" que le son confiadas.

Fue cuestionado, además, sobre si va a mantener estos meses como ministro de Infraestructuras a João Galamba, declarado "arguido" (sospechoso formal, el paso previo a una imputación) por la fiscalía que investiga el caso de corrupción en el que supuestamente está involucrado Costa.

A esa pregunta, el primer ministro anticipó que hablará sobre este asunto con el presidente mañana, viernes.

Costa dimitió el martes por una investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito.

Sobre el comunicado de la Fiscalía que acabó con su renuncia y donde se lanzaba la sospecha de una posible actividad delictiva por parte del primer ministro, Costa apuntó que presentó su dimisión por esa nota y que el presidente estuvo de acuerdo con él.

"No tengo ninguna ansiedad, el presidente me pidió que me quedase en el ejercicio de mis funciones hasta tener un nuevo primer ministro y aquí estoy para servir al país", dijo.