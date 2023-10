Primer caso de pluriparentalidad

Es de Durango el primer amparo de pluriparentalidad que se ganó en el país, con lo que se da certeza jurídica a la familia de un menor con dos mamás y un papá, informó el activista Tadeo Campagne.

"Hacemos historia y reconocemos el extraordionario trabajo del licenciado Alejandro Aranda en más de dos años de trabajo. Hoy pareja de mamás nuclear y papá presente compartirán derechos y obligaciones sobre sus hijos", estableció a través de sus redes sociales.

En el documento promovido se establece que "no existe justificación para no reconocer un modelo de familia conformado por más de tres progenitores, donde si bien no es biológicamente posible una procreación donde intervengan los elementos biológicos de las tres personas, lo cierto es que la voluntad procreacional donde los tres que interfieren, es lo que da sustento a que el Estado reconozca ese lazo filial del que se habla".

Además, indica que "lo relevante en el ejercicio de los deberes parentales, es que éstos se realicen en un ambiente de amor y comunicación con las personas menores de edad, brindándoles una sana educación para la vida, de la manera más informada posible, que contribuya a su sano desarrollo integral, y tales caracteres exigibles en la crianza de los hijos, no están determinados por el género o las preferencias sexuales de quienes la realizan, ni por la existencia de vínculos genéticos entre las personas".

El abogado Aranda es promotor de los derechos humanos y también fue uno de los impulsores del matrimonio igualitario que ya es una realidad en Durango.

Se conoce como pluriparentalidad a la posibilidad de que una niña o niño puede tener más de dos vínculos filiales, a partir de la voluntad de tres o más personas adultas, que se comprometen a ejercer de manera responsable la crianza.

MARCA UN PRECEDENTE

En entrevista para El Siglo de Torreón, el activista Tadeo Campagne, dio a conocer que desde hace dos años, (a la par de la lucha emprendida por los matrimonios igualitarios que hoy son una realidad) se impulsó un amparo de una de las parejas casadas (también a través de amparo) para el reconocimiento de los hijos de dicha pareja. En este caso existía un papá en lo legal y la propia convivencia, pero en la práctica los hijos viven en un núcleo familiar de dos madres, de las cuales, una estaba desprotegida pese a que también asumía las obligaciones y crianza.

De ahí que se promovió dicho amparo que finalmente se ganó, marcando un precedente no solo en Durango sino en el país.

Explicó que en ocasiones se confunde la pluriparentalidad y se piensa que tres personas se quieren casar, cuando en realidad no tiene nada que ver con esto y tampoco es exclusivamente para personas de la comunidad LGBT.

Se trata más bien de garantizar los derechos de los infantes con el reconocimiento de los distintos tipos de familia que, en la práctica, son frecuentes en la sociedad mexicana.

En tal sentido, en la actualidad se reconocen tipos de familia distintos a las conformadas por: mamá, papá e hijos, tales como las agregadas, extendidas ó compuestas, entre otras.

Destacó que haber ganado este amparo abre la posibilidad para muchas familias de acceder a una certeza legal en la conformación que, en la práctica, ya tienen.