PRI Coahuila considera que la Mañanera no influirá en el proceso electoral

Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que en Durango y Oaxaca ya se vivió el tener que lidiar con la conferencia matutina del presidente de la República en pleno proceso electoral local, como ocurre actualmente en Coahuila, sin que ello significara una diferencia en el resultado.

"Es lo que tenemos, no hay más", dijo.

Aseguró que tanto el PRI como el PAN y el PRD supieron escuchar a la ciudadanía coahuilense, que convocó a los partidos políticos a construir un "frente invencible", encabezado por la sociedad.

En este sentido, dijo que se atendió la demanda y se construyeron las reglas, además de que se tuvo la madurez política para poder sentarse a dialogar, lo que reconoció que habría sido imposible hace seis años.

"Hoy queremos mandar un mensaje, estos tres partidos, al resto del país, de cómo se deben de hacer las cosas, actuando con madurez, y hemos construido este gran frente que, insisto, lo encabeza la sociedad, estamos viendo el tema de la participación para que realmente tengamos la estrategia correcta, dado el trabajo que ya se hizo en el PRI, lo que fue el fortalecimiento del 2022", comentó.

El dirigente se refirió al proceso de renovación de las 38 dirigencias municipales, el consejo estatal, los consejos municipales y la dirigencia de la sección electoral, para construir, llegado el tiempo, una campaña con quienes encabecen los 16 distritos con una propuesta legislativa que realmente le interese a la sociedad y que el candidato a gobernador también tenga una propuesta que hilvane los intereses de los coahuilenses.

"Queremos mantener, de entrada, la paz social, que es una preocupación que tienen los coahuilenses en los 38 municipios, hoy gozamos de una paz social que, con todo respeto, no tiene Zacatecas y no tiene Michoacán, y el interés de la sociedad de que se construya este gran frente invencible es que no entren los malos gobiernos de Morena", expresó.

Dijo que los ciudadanos ya tienen la posibilidad de poner en la balanza a las tres principales fuerzas políticas para definir qué es lo que se tiene que hacer en el futuro, porque ya conocieron cómo gobierna el PAN y el PRI, y ahora saben cómo gobierna Morena, por lo que podrán definir lo que ocurra en el 2023, donde Coahuila será la antesala para el 2024.

"Desde aquí vamos a mandar un mensaje muy claro, vamos a ganar y vamos a construir la vanguardia del país con un gobierno aliancista para que realmente se puedan escuchar todas las voces", dijo.