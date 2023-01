Prevalece miedo por meningitis

Aunque todo indica que la crisis grande de detección de meningitis ya pasó, todavía existen mujeres con sintomatología que por mala información o por miedo se niegan a realizarse la prueba.

Luis Ángel Ruano Calderón, neurólogo y especialista del Hospital General 450 reconoció que al menos en los números, la crisis de detección de meningitis ya pasó, no están llegando pacientes con sintomatología, no hay casos nuevos y pareciera -dijo- que todo está estable.

"Pero hay muchas pacientes (de los mil 800 expedientes de los que habla la Secretaría de Salud de Durango) que no contestan llamadas, no reciben brigadas de salud ni al 911 cuando van.

"Nosotros estamos dando seguimiento a los pacientes a los que se están puncionando, pero lo que ha pasado en esta última semana, la gran mayoría de los pacientes conoce a alguien con síntomas y que tiene antecedente y forma parte de los mil 800 pero no quiere venir a hacerse la prueba", señaló el especialista.

Ruano Calderón puso varios ejemplos de mujeres que forman parte de los mil 800 casos de personas que recibieron una cirugía con anestesia entre mayo y octubre en los cuatro hospitales clausurados pero que se habían negado a asistir a la prueba; sin embargo, finalmente accedieron la semana pasada.

A pesar de ello, el especialista señaló que, así como estas mujeres, existen todavía muchas más que están en la misma situación, tienen sintomatología, con dolores de cabeza, pero se niegan a asistir a realizarse la prueba al Hospital General 450, al Seguro Social o al mismo ISSSTE.

El neurólogo dijo que estas mujeres sintomáticas que no quieren acudir a las pruebas lo hacen porque tienen miedo, pero sobre todo por la mala información que existe "afuera", los chismes o los malos comentarios en redes sociales.

"Decir que ya pasó la crisis, me gustaría decirles que sí, pero... En los números parece que la crisis se estabilizó, tenemos dos semanas que no se mueven, que no tenemos nuevos ingresos, pero hacia afuera pueden existir casos perdidos porque no quieren acudir, reitero, por miedo y por mala información", acotó Ruano Calderón.

Lo que ha contaminado la situación en el caso del tema de meningitis, son -señaló Luis Ángel Ruano Calderón- los chismes y las malas informaciones.

"Cualquier hijo de vecino cree que sabe más de algo tan complejo como la meningitis y donde los especialistas y los superespecialistas que nos están ayudando en esta emergencia, ellos mismos dicen, no sé, pero cualquier hijo de vecino dice saber más que los superespecialistas", acotó.

Y agregó que es esta mala información la que hace que muchas mujeres y/o varones que presentan sintomatología y que están perdidos, no asistan a realizarse las pruebas y detectar el problema a tiempo.

También, reconoció, se han presentado lo que él llamó situaciones de hospital que luego se convierte en mala información pero que se da por una mala actitud dentro del hospital donde se presenta en ocasiones una sensación de que el personal médico agrede a los pacientes.

"Algunos pacientes lo ven así, algunos han maltratado mucho al personal porque los obligan a tomarse el medicamento y eso no se vale. También tenemos pacientes con descontrol porque la familia les trae comida y se enojan cuando se les niega la entrada a la misma, pero son situaciones normales de hospital", dijo.

Pero reiteró que existe un ambiente periférico, fuera de lo médico, que suele contaminar este tema de la meningitis y por lo cual hay muchos con sintomatología perdidos entre la población que no quieren salir.

Actualmente, existen entre 15 y 17 pacientes de meningitis que continúan hospitalizados tanto en el HG 450 como en hospitales del IMSS, del ISSSTE, el de Texas y la que está en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la CDMX.

De estos 17 pacientes, su estado clínico es de casi normalización, son pacientes que en lo general están estables, pero el único marcador biológico que presentan es el líquido cefalorraquídeo que sigue estando alterado, por eso se mantienen en el hospital.

En el Hospital General existen alrededor de 11 pacientes hospitalizados por meningitis de los cuales cuatro están en terapia intensiva.

De las pacientes que han sido dadas de alta, Ruano Calderón señaló que han regresado a su vida normal, a su vida laboral y/o como amas de casa.

"No sabemos a ciencia cierta a qué se dedicaban las pacientes, más de una si tenían negocio propio y ya regresaron a abrirlo, regresan a su vida normal, a retar a su sistema nervioso a que ya están bien, pero con cita abierta a cualquier situación en urgencia o en psicología", abundó.

Aunque también comentó que algunas siguen asustadas porque siguen en comunicación con chats de información falsa y por ello se mantienen en tensión.