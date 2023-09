Presume logros de 'humanismo mexicano'

Desde Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Quinto Informe, en el cual reafirmó la base de su estrategia gubernamental: democracia, sí; oligarquía, no, e insistió en la necesidad de "atender las causas de la inseguridad", tener un gobierno austero o "desterrar la corrupción", a 13 meses de finalizar su administración.

Fue el penúltimo Informe de Gobierno que rinde AMLO, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, escenario al que llega con un 57% de aprobación, de acuerdo con una encuesta difundida este mismo viernes por El Financiero.

DEFENSA ECONÓMICA: LAS BASES SOCIALES

AMLO aseguró que decidió emitir el mensaje por su Quinto Informe desde Campeche, debido al aporte económico que actualmente tiene la entidad, el cual ha repuntado desde los tiempos en que la mayor contribución era en términos petroleros.

Luego, el presidente defendió que, en materia económica, su Gobierno se ha destacado por atender a las bases sociales, lo que ha derivado en mayores ingresos y niveles de felicidad en el pueblo mexicano, pero también ha impactado en generar mejores condiciones para la llegada de inversiones, la creación de empleo o una gobernabilidad estable.

En ese sentido, AMLO resaltó que el salario mínimo actual se encuentra en 207.44 pesos diarios, y afirmó que México es el tercer país con menos desempleo, además de que las remesas alcanzan niveles históricos y el peso es la moneda más apreciada a nivel mundial, dijo.

Resaltó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, que el índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido en 27% y que la deuda pública, a pesar de la crisis mundial por la pandemia de COVID-19, en conjunto con la guerra entre Rusia y Ucrania, prácticamente no ha crecido, en relación con el Producto Interno Bruto, aseveró.

SALUD TRAS PANDEMIA Y MEDICAMENTOS

En materia de salud, López Obrador insistió en que se garantizará el acceso a este derecho, reiterando sus acusaciones de que recibió un sistema sanitario plagado de corrupción, pero que ahora ya se aplican estrategias para mejorar, por ejemplo, el abasto de medicamentos, según dijo.

Así, el mandatario morenista afirmó que se trabaja para, con el mismo presupuesto, conseguir que todos los mexicanos tengan garantizado el cuadro básico de medicamentos que necesitan.

AMLO añadió que, pese a los años de pandemia, en que todo el sector salud estuvo destinado a la atención del COVID-19, ahora se encaminan las acciones a contar con una "superfarmacia" con todos los medicamentos del mundo, disponibles para los mexicanos. Además, el presidente López Obrador resaltó la puesta en marcha del IMSS-Bienestar, con un impacto directo, señaló, en la atención de la derechohabiencia.

Por tanto, AMLO aseguró que ahora se prioriza la salud de los mexicanos sobre el mercantilismo, recordando que no se permite la venta de vapeadores ni el uso de maíz transgénico, que está prohibido el fracking y que se planea la nacionalización para una mejor utilización de recursos como el litio.

'LA DEFENSA Y EL REFUERZO'

Reiteró su defensa de un gobierno austero, recalcando que su gobierno ha emprendido lo mismo obras carreteras que otras como la del AIFA, sin necesidad de adquirir deuda pública.

Subrayó que está próximo de inaugurarse el Tren Maya, afirmando, entre ovaciones de los presentes, que el proyecto, "hoy por hoy, esta obra de 1,554 kilómetros, es la más importante que se está construyendo en el mundo", detallando que su importancia no solo tiene que ver con el aspecto económico, sino también con rubros como el turístico o el cultural.

Respecto a otras obras prioritarias, anunció que hoy empezará a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas, y, a finales del año, estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de combustibles. Para cerrar, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido por los indicadores en materia de seguridad en la recta final de su Gobierno, asegurando que los delitos van a la baja.

Insistió en que funciona su estrategia de "atender las causas" de la inseguridad y recalcó el apoyo de las Fuerzas de Seguridad como la Sedena, la Semar o la Guardia Nacional que, además, se han sumado a labores de protección civil, control de aduanas, cuidado de aeropuertos o en la construcción de obras prioritarias de su Gobierno.

El presidente retomó que "ya no se usa la fuerza bruta para enfrentar problemas sociales. Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay torturas y tampoco existe un narcoestado".

"A 13 meses de que concluya mi mandato, puedo demostrar que es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis principal: que la corrupción era la causa principal de la desigualdad", manifestó AMLO.

En ese sentido, volvió a calificar a la corrupción como "una peste, una pandemia", y afirmó que, combatiéndola desde el gobierno, se ha logrado, por ejemplo, reducir la pobreza en México, a pesar del COVID-19 o la guerra entre Rusia y Ucrania. Así, 5 millones de personas han salido de la pobreza y se ha reducido la brecha entre los ingresos de los más ricos y los más pobres, presumió AMLO, retomando los más recientes datos del Coneval.