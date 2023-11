Presente, depresión estacional durante el otoño e invierno: psicólogo

En esta temporada de otoño y de invierno suele aparecer la conocida “depresión estacional”, la cual llega a manifestarse con la sensación de tristeza, soledad y desmotivación, sentimientos que desaparecen con el cambio de estación.

Pero esta manifestación tiene una explicación. El psicólogo clínico, José Antonio Miranda Hernández, explicó que se debe a la falta de producción de neurotransmisores del cerebro, que se origina por la falta de luz solar.

“En invierno algunas personas al no producir ciertas sustancias cerebrales que se llaman neurotransmisores al no recibir la luz solar, la gente tiende a deprimirse, a sentirse triste, tiende a sentirse sola, a sentirse sin motivación”.

Y aseguró que al llegar la primavera o el verano, este tipo de depresión tiende a desaparecer.

“Al pasar la etapa de otoño e invierno y regresar la luz solar, deja de estar deprimido por lo cual es una depresión, como su nombre lo dice, estacional”.

Miranda, comentó que existen varios tipos de depresión, en donde quizá la más conocida es el trastorno depresivo mayor, en donde incluso quien la padece, llega a tener ideas suicidas.

“La gente se encuentra muy triste, la gente ya no sale de su casa, no sale de su habitación, pierde interés por las cosas, se encuentra sumamente triste, ya no tiene interés por vivir, incluso hay un riesgo de suicidio”.

El estado depresivo se origina ya sea por alguna situación de pérdida, generalmente de un familiar, una mascota, una situación económica o un empleo.

A diferencia de la depresión estacional, la depresión mayor tiene que haber un medicamento de por medio, para que el estado de ánimo de la persona se estabilice y no tenga riesgo de ideas o intentos suicidas.

Mientras en el estado depresivo, se puede dar una superación de la pérdida en un lapso de tres a seis meses.

El especialista, aclaró qué hay otros tipos de depresiones sin embargo aclaró que las anteriores son las más comunes.

También, dijo que en caso de manifestar cualquiera dichos síntomas, es necesario tener un diagnóstico certero.

“Superimportante tener un diagnóstico certero y fiel de cuál tipo de presión que se tiene”.