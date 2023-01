Presente 'Almito' durante sesión del Congreso de Coahuila

En compañía de “Amlitos”, la Diputación Permanente llevó a cabo este martes la Cuarta Sesión del Primer Periodo, en el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mismos que prácticamente pasaron desapercibidos por los propios diputados.

Se trata de la diputada Lizbeth Ogazón Nava del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), al igual que el diputado independiente, Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, quienes se hicieron acompañar por estas peculiares figuras durante la sesión.

Al respecto, la diputada por el partido tricolor, María Eugenia Calderón Amezcua, comentó que no hicieron ningún uso con ellos, es un accesorio, como si hubieran tenido una vestimenta adicional, por lo que no ve problema alguno puesto que no hicieron uso alguno con el muñeco con el que se presentaron.

Descartó que esto se pudiera interpretar como un acto proselitista, y de ser así, no hubo cabida durante la sesión de este martes, ya que ni siquiera fue un tema que se mencionó, por lo que si se hubiera hecho un comentario, se le hubiera dado más importancia de la que tiene.

Cabe recordar que en días anteriores el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia en la que prohíbe el uso de la caricatura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como “Amlito”, en campañas electorales.