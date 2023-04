Presentarán laguneros la obra Dreamlike

El Tec de Monterrey Campus Laguna, presentará la obra Dreamlike, los días 17 y 18 de abril en la Arena Borregos Santiago A. Garza de la Mora.

Un total de 48 artistas, entre alumnos y exalumnos, entonarán un total de 20 canciones, mismas que integran dicho musical.

“Se llama Dreamlike y trata esta parte de encontrar la fantasía y la esperanza en la realidad a través de temas que conocemos por musicales… No vamos a ver una caracterización, sino que cada tema tiene una relación”, dijo María Cristina García Olvera, coordinadora de Arte y Cultura del campus Laguna, en un comunicado.

Step in time, Friend like me, He lives in you, Seasons of love, Defying gravity y Let It go son algunas de las melodías que se escucharán en el montaje.