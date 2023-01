Presentan VIII Torneo de Golf Ex A Tec a beneficio

- Jugar golf para ayudar a que jóvenes laguneros tengan acceso a educación de excelencia, ha sido la prerrogativa del Torneo Blue Open - Golf Tour desde hace cerca de una década y el próximo viernes 17 de febrero retomarán su objetivo en el Club Campestre Torreón.

PRESENTACIÓN

En conferencia de prensa realizada ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna, se dieron a conocer los pormenores de este torneo abierto a Ex A Tec y amigos del Tec. La reunión informativa fue encabezada por el consejero del Tec Campus Laguna, Miguel Wong - Sánchez, quien estuvo acompañado por Alejandra Barba, presidenta del Comité de Damas Golfistas del Club Campestre Torreón, además de Eduardo Arrambide, director general del Tec Campus Laguna, así como Valente Ojeda, profesional de golf del Campestre Torreón y Roberto Fernández Espinosa, gerente de comunicación y vinculación del Club Campestre Torreón.

La edición 2023 de este torneo se celebrará el próximo viernes 17 de febrero e iniciará a las 8:00 horas, con salidas por escopetazo, con la participación de golfistas en equipos de cuatro jugadores y en la modalidad A Go - Go, en la que se elige el mejor tiro por equipo hasta llegar al hoyo. Se jugará con el hándicap de enero de 2023 de la Federación Mexicana de Golf (FMG), el Campestre Torreón o del programa SPEi, tomando en cuenta lo anterior, los equipos deberán sumar un hándicap mínimo de 54, pues si es menor, no competirán por el trofeo.

Solo se permitirá por equipo un jugador con siete o menos de hándicap en el grupo, mientras que el máximo será de 30, podrán participar jugadores profesionales, pero no tendrán derecho a premios por O'Yes.

ATRACTIVOS PREMIOS

Habrá también una rifa de atractivos obsequios para los participantes durante la comida de premiación, los premios no serán acumulables, por lo que se entregará al ganador de dos o más premios, únicamente el que sea de mayor valor. Se otorgará el premio especial de una pantalla de 50 pulgadas al primer Hole - in - One que caiga en cualquiera de los hoyos par 3. Si no se registra alguno, la pantalla se rifará entre todos los participantes del torneo presentes en la ceremonia de premiación.

Las inscripciones ya están disponibles en la coordinación deportiva del Club Campestre Torreón y en el Tec Campus Laguna, todo lo recaudado por ese concepto será destinado al programa "Líderes del Mañana" que gestiona el Tec a nivel nacional. Ese programa brinda becas estudiantiles del cien por ciento para estudiantes que no tienen los recursos económicos para cubrir los gastos de estudiar en el Tec, pero que muestran un perfil de excelencia académica y son dignos de recibir el apoyo para que se conviertan en profesionistas productivos para la Comarca Lagunera y para México.