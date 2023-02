Presentan VeteriBac M, opción segura contra mastitis

rente a ganaderos y médicos veterinarios de La Laguna, el laboratorio Esteripharma presentó VeteriBac M, su nuevo producto contra la mastitis en las vacas y que, entre otros beneficios, tiene la posibilidad de curar la enfermedad sin cortar la producción de leche.

El laboratorio contó con la participación de tres especialistas: la doctora en química Brenda Paz Michel, el médico veterinario Luis Fernández de Córdoba y la también médico María Angélica Blanco. Los tres dieron detalles, desde diferentes enfoques científicos, de la mastitis y la manera en que VeteriBac M la combate.

Y es que hay varias maneras de que se desarrolle la enfermedad, como la falta de bioseguridad, superficies y ambiente, la poca higiene de los operadores o máquinas de ordeño o selladores contaminados.

No tratar la mastitis puede llevar a sacrificar de manera prematura al animal, además de que mientras la tenga, le generará mucho estrés y se le puede llegar a gangrenar.

Por eso, se suelen utilizar antibióticos para contrarrestar los efectos. Sin embargo, no es la mejor opción, ya que provoca efectos secundarios, como contaminación de la leche y una resistencia que se puede desarrollar, además de que habrá un tiempo en el que se tenga que retirar al animal.

Es ahí donde entran los beneficios de VeteriBac M, pues al ser una Solución Electrolizada de Superoxidación con PH Neutro (SES), es capaz de eliminar de manera segura microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos y esporas.

Esto se traduce a que tiene un amplio espectro de acción, no requiere periodo de retiro (y por lo tanto no merma la producción lechera), no genera resistencia bacteriana, no es tóxico y su aplicación es sencilla. Su presentación es de cubeta con 24 jeringas, y puede ser usado en vacas, cabras y borregas.