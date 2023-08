Presentan Anual de Golf y Tenis en Campestre Gómez Palacio

Un nuevo capítulo se escribirá en la más grande tradición del golf en la Comarca Lagunera, al anunciarse la edición LXXXIX del Torneo Anual de Golf y Tenis del Club Campestre Gómez Palacio, que se realizará, como es costumbre, en el marco de las Fiestas Patrias.

Mediante conferencia de prensa, este viernes fueron dados a conocer los pormenores de este certamen que es el segundo más antiguo de todo México y en el que se tiene preparada una atractiva bolsa de premiación a repartir entre los ganadores del torneo y de sendas rifas. La reunión informativa fue encabezada por Benjamín Cisneros, presidente del Consejo de Administración del Club Campestre Gómez Palacio, quien estuvo acompañado por Maricarmen Valdez, como representante del Comité de Tenis del Club, así como Fernando Tabares, del Comité de Golf.

Comparecieron también, Francisco Contreras, profesional de Golf del Club, así como Ernesto Amador, profesional de Tenis, quienes coincidieron en que la respuesta de los jugadores locales y foráneos ha sido bastante buena, apenas lanzada la convocatoria. Además de la competencia en el campo, fuera de sus límites se celebrará un atractivo programa social, iniciando el jueves 14 de septiembre con el tradicional “Rompehielo”, para continuar con una Noche Retro el viernes 15, además de un torneo de putt y la ceremonia de premiación, en los días subsecuentes.

Participarán la Primera Categoría, cuyos jugadores saldrán desde las marcas azules, son jugadores de 0.4 a 6.9 de hándicap, con ventajas al 80 por ciento, jugarán en la modalidad Stroke Play o por golpes y se coronarán dos campeones, Neto y Gross. El resto de las categorías jugarán en el sistema Stable Ford, o por puntos, la A (7 a 11.5 de hándicap), B (11.6 a 16.2 HC), C (16.3 a 20.8 HC) y D (20.9 a 31.9 HC) saldrán de marcas blancas, mientras que los Seniors saldrán de Doradas y las Damas desde marcas rojas.

Habrá atractivos premios para quienes logren embocar un Hole in One u Hoyo en Uno, como en el hoyo 3, donde estará en juego un automóvil último modelo, mientras que en el hoyo 16, habrá un carrito de golf, que en caso de que no caiga, se rifará entre los participantes. También habrá premios en efectivo para los cinco mejores O´yes, en los hoyos 3, 10, 12 y 16, premios que serán divididos en dos grupos de categorías, para buscar paridad de fuerzas, además de rifar atractivos obsequios de golf, durante la ceremonia de premiación.

En cuanto al torneo de tenis, se jugará del 11 al 17 de septiembre, en el único club de La Laguna que cuenta con canchas de arcilla, las cuales serán utilizadas por todas las categorías, desde infantiles, hasta Primera Fuerza y Libre, la cual regresa luego de algunos años de ausencia. Precisamente en la categoría Libre, está contemplada la participación de excelentes jugadores, como Amaury Piña, procedente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto a otros jugadores de Nuevo León, así como Jorge Batarse, del Club Altozano y los hermanos Amador, dignos representantes del Campestre Gómez Palacio.