Presentadora argentina medita en vivo para que baje el precio del dólar

La presentadora argentina Agustina Kämpfer, se ha vuelto centro de atención en redes sociales luego de que meditara en vivo durante un programa de televisión, con la intención de que el dólar baje de precio.

Sucedió durante una de las recientes emociones del programa 'Algo que Contar', donde Kämpfer, junto a sus compañeros, se sentó sobre su escritorio con las piernas cruzadas, mientras se concentraba para pronunciar la frase 'Que baje el dólar'.

"Chicos, con los ojos abiertos. Lo han hecho muy bien. Mañana podemos tener buenas noticias, atentos los mercados", dijo otro de los conductores que 'guiaban' el proceso de meditación.

Las imágenes no tardaron en ser replicadas en otros programas, como fue el caso de 'Socios del espectáculo', donde Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, no pudieron evitar bromear con las acciones de Agustina al mencionar que el precio del dólar no ha bajado.

Por otro lado, la presentadora y sus 'esfuerzos' para que baje el dólar tampoco se han salvado de ser blanco de burlas entre internautas.