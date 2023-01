Preparan torneo primaveral de Tochito Bandera en Torreón

El Torneo de Primavera de la Liga Municipal de Tochito Bandera de Torreón, dará inicio el próximo domingo 5 de marzo, según lo informado por Saúl Martínez Landeros, presidente de dicha Liga.

Dijo que serán siete las categorías de participación: Under cinco, Under siete, Under nueve, Under 11, Under 13, Under 15 y Under 18.

Añadió que hasta el momento han confirmado su participación los equipos Dragones, Apaches, Lions, Lobos del Colegio Inglés Campus Torreón, Raiders de Gómez Palacio y Cheyenes de Lerdo.

Comentó que han manifestado interés por integrarse los equipos Aztecas, Thunders, Cuervos, Lobos del Colegio Inglés Campus Gómez Palacio, Tigers y Espartanos. Hizo un llamado a las instituciones educativas interesadas en participar en el próximo Torneo de la Liga Municipal de Tochito Bandera 2023 para que soliciten apoyo para asesorías o clínicas de información para integrarse al próximo Torneo.

Para finalizar informó que el próximo viernes 13 se impartirá una Clínica para los entrenadores de los nuevos equipos participantes, durante la cual se dará información sobre el Reglamento vigente y próximo torneo.