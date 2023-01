Preparan primer Colegiado dirigido a comunidad LGBTI+ de Torreón

Con la finalidad de empoderar en temas de derechos humanos, salud sexual entre otros a la comunidad LGBTI+ de Torreón, se prepara el primer Colegiado que iniciará este jueves y que se habrá de desarrollar de forma catorcenal.

Raymundo Valadez Andrade, responsable de la secretaría de Derechos Humanos, Diversidad y No Discriminación al interior del PRI Torreón, dijo que la invitación está abierta para la comunidad sin ningún costo.

Además, destacó que no es necesario que se encuentren afiliados al partido, "son iniciativas por las cuales hemos luchado por años", dijo Valadez.

El colegiado iniciará este jueves 12 de enero en punto de las 18:00 horas en avenida Morelos 565 oriente, de la colonia Centro en Torreón, y se desarrollará de forma catorcenal por lo menos hasta el mes de junio.

"La idea es empoderar en temas de derechos humanos, no discriminación, salud sexual a la comunidad LBGT+, no tanto para que sean activistas sociales sino para que sean los propios activistas de su vida, eso es muy importante, porque pasa que no saben a dónde hacerse una prueba, dónde pedir condones, no saben cuáles son sus derechos humanos, no saben dónde poner una queja por discriminación, por violación a sus derechos humanos, hay tantas cosas", dijo el también activista por los derechos LGBTI+.

La intención dijo, es ofrecer esas herramientas para llevar una vida plena.

Y es que comentó que si bien se ha avanzado en los últimos años, aún hay mucho por hacer.

"Hemos avanzado pero todavía hay mucho por hacer. Todavía hay familias donde hay conflictos por el tema de la orientación sexual, y es importante tener las herramientas para poder trabajar estos temas, para poder vivir en armonía, en inclusión, dentro del núcleo familiar, en las escuelas, en nuestros ambientes labores, etc.", recalcó Valadez.