Preocupa salud mental de Chandler Jones tras ser arrestado

El jugador Chandler Jones, de Las Vegas Raiders, fue arrestado este viernes por violar una orden de restricción y permanece confinado en un Centro de Detención del Condado de Clark en Las Vegas, mientras su equipo y la NFL admiten preocupación por el estado mental del ala defensiva.

"Los Raiders tienen la esperanza de que Chandler Jones reciba la atención que necesita. Él, su familia y todos los involucrados están en nuestros pensamientos. Como ahora se trata de un asunto legal, no haremos más comentarios", comunicó el equipo.

El jugador, que fue campeón del Super Bowl XLIX, se ha perdido los tres juegos de su equipo en lo que va de la temporada 2023.

Jones, de 33 años, ha hecho publicaciones en sus cuentas de redes sociales que han preocupado a sus compañeros, como la del pasado martes, cuando aseguró que había sido llevado a una institución de salud mental sin su consentimiento.

"No he hecho nada malo. Solo me dijeron que la gente estaba preocupada por mí debido a mis publicaciones en línea", escribió el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl en sus redes sociales.

La preocupación por su estabilidad emocional también tuvo eco en un comunicado de la NFL.

"Hemos estado siguiendo de cerca el asunto y hemos estado en comunicación constante con los Raiders", fue el mensaje que emitió la liga.

El jueves pasado Chandler Jones volvió a recurrir a sus redes sociales. En ellas hizo polémicos comentarios sobre la muerte de Aaron Hernández, ex jugador de los Patriots, quien fue condenado a cadena perpetua por el delito de asesinato; falleció en el 2017.

Desde 2019, la Asociación de Jugadores (NFLAP) y la NFL formaron el Comité Integral de Salud y Bienestar Mental, que se compone de un panel de médicos designados por ambos grupos, el cual dispuso que cada equipo empleé a un terapeuta de salud conductual.

La NFL tendrá que esperar a que Chandler resuelva el problema legal por el que fue arrestado para ofrecerle su ayuda.

Raiders despiden a Chandler Jones luego del arresto que sufrió el viernes

Las Vegas Raiders, equipo de la NFL -la liga profesional del futbol americano- despidieron este sábado al ala defensiva Chandler Jones , luego del arresto que sufrió el pasado viernes por violar una orden de restricción (alejamiento).

Jones fue llevado al Centro de Detención del Condado de Clark en Las Vegas, Nevada, por violar una orden de restricción que tenía para no acercarse a su ex novia.

Según el informe policial, el jugador robó algunos artículos del hogar de su ex pareja los cuales quemó en el patio trasero de ese domicilio.

Fue puesto en libertad después de pagar una fianza y deberá presentarse en la corte el próximo 4 de diciembre.

Jones mostró problemas emocionales desde inicios de septiembre , por lo que no participó en ninguno de los tres partidos de Raiders en lo que va de la temporada 2023, que arrancó el pasado día 7. Estaba colocado en la lista de enfermedades no relacionadas con el fútbol.

El cuatro veces seleccionado Pro Bowl y campeón en el Super Bowl XLIX -con los New England Patriots- se quejó el martes pasado de que fue llevado sin consentimiento al Seven Hills Behavioral Health Hospital, de Las Vegas, Nevada; institución para personas que luchan con problemas de salud mental.

El jugador de 33 años fue ingresado ahí por autoridades del condado luego de realizar constantes publicaciones en redes sociales con mensajes desconcertantes que preocuparon a sus compañeros en los Raiders y a la institución.

En el 2022, Chandler Jones firmó un contrato de tres años por 51 millones de dólares con Raiders, que tiene la opción de recuperar parte del dinero que adelantó al defensivo.

Jones, nacido en Rochester, New York, llegó a la NFL en el 2012 seleccionado en la primera ronda del Draft de aquel año por los New England Patriots, equipo en el que permaneció hasta 2015.

En el 2016 pasó a los Arizona Cardinals con los que estuvo seis años. Pasó a los Raiders en 2022.

En 11 años en la liga el defensivo acumula 511 tackleadas, 112 capturas de 'quarterback', 34 balones sueltos forzados, 13 ovoides recuperados, 30 pases defendidos y una intercepción. Suma dos anotaciones.