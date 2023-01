Preocupa el estado de salud de Jack Nicholson a sus seres queridos

La preocupación aumenta en torno a la salud de Jack Nicholson y son las recientes declaraciones de personas de su círculo íntimo las que dejan ver que el actor no se encuentra conectado con la realidad.

Los seres queridos de Jack Nicholson han expresado para el medio Radar Online que temen que el actor "muera recluido como Marlon Brando".Para dicho portal, sus allegados mencionaron: "Jack nos dejó bien en claro que su casa es su castillo, pero queremos que salga un poco y que aparezca para que sepamos que está bien". Las declaraciones se inscriben en el contexto dado sobre el histriónico y su residencia en la mansión de Mulholland Drive.

El ganador de tres premios BAFTA fue visto públicamente por última vez en octubre de 2021, cuando se presentó en el estadio Staples Center para ver un partido de la NBA y alentar a Los Ángeles Lakers. En ese entonces, el artista estadounidense acudió al evento deportivo con sus hijos de 30 años, Ray. "Se mantiene en contacto con él y con algunos familiares más, pero no socializa con nadie, eso es cosa del pasado", agregaron sus allegados para el sitio, haciendo referencia a la relación que tiene con el hijo que tuvo con Rebecca Broussard.

Así también ha dicho otra fuente, que sus amigos han trazado semejanzas con Marlon Brando: "Murió como un recluso tras haber vivido una vida pintoresca y los amigos de Jack no quieren que le pase lo mismo, sus hijos son su única conexión con el mundo, no quiere enfrentar la realidad... Es triste".

Por otro lado, en las semanas anteriores a su última aparición pública, un allegado al actor mencionó que su círculo íntimo teme que esté sufriendo una demencia senil y que no quiera dejar su casa. Y es justamente allí donde comienzan a resonar las declaraciones de Nicholson en 2013 para The Sun:

"No soy un solitario, no soy un recluso, pero no me hace falta volver, ya no es una necesidad. No lo disfruto. Es tan simple como eso [...] No voy a trabajar hasta el día en que me muera, no es por eso que comencé con esto. Quiero decir, no hay nada que me estimule. Antes sí, pero ahora no, así que no tengo razones para exponerme; cuando ya estás grande, cambias".

Por otro lado, el sitio Radar Online también recogió declaraciones de fuentes cercanas al protagonista de "El resplandor" que insinúan una enfermedad y su deterioro en el estado de salud: "Francamente, él ya no puede recordar sus líneas de diálogo, no puede hacer lo que le piden". Y fue The National Enquirer quien también informó que el actor no salía de su casa y que cuando lo hacía se lo notaba confundido o desorientado.