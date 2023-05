Preocupa destino de migrantes tras cierre de estaciones provisionales: Casa del Migrante

Luego de que en días pasados se ordenara el cierre de las estaciones migratorias provisionales en el país, la Casa del Migrante en Saltillo informó que aunque es una acción positiva, es preocupante saber ahora qué pasará cuando se realicen los aseguramientos de migrantes.

“Me parece oportuno que este tipo de espacios que no tenían condiciones de operación ya no estén funcionando, esta es una orden a nivel nacional, sin embargo, lo que tenemos entendido es que es temporal, no quiere decir que de forma permanente quedarán cerrados, desconocemos por cuánto tiempo”, dijo.

Señaló que esta acción es positiva, pero es preocupante que tras los aseguramientos, no va haber espacios a donde llevar a los migrantes.

“Los van a llevar a las estaciones migratorias, las cuales ya no tienen capacidad para concentrar a tantas personas, como las van a mover de un estado a otro, sí hay muchas preguntas sin respuesta y es preocupante por la seguridad de las personas”, dijo.

Resaltó que se tiene entendido que todas las estaciones provisionales del país fueron cerradas.

Fue el pasado 10 de mayo que el Instituto Nacional de Migración informó el cierre temporal de 33 estancias migratorias provisionales en México, de las cuales dos corresponden a Coahuila, la de Piedras Negras y Torreón.

Esta medida del Instituto Nacional de Migración (INM) discrepó con los acuerdos establecidos en la reunión de seguridad binacional que se desarrolló en la ciudad de Eagle Pass, Texas, donde las autoridades de ambos países acordaron continuar con los operativos de vigilancia a ambos lados del río Bravo; además del incremento de elementos militares tanto en Estados Unidos como México.

Lo anterior, ante la conclusión de la medida sanitaria Titulo 42 en Estados Unidos.