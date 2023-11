Prenden fuego a estudiante de mecánica en Texcoco; familiares piden apoyo

Cristian, un chico de 18 años que asiste a una escuela de mecánica, fue rociado con combustible y prendido fuego, aparentemente, por dos compañeros, lo que le causó quemaduras graves en las piernas y genitales, según denunció su padre.

Los hechos sucedieron el sábado 18 de noviembre en la Escuela de Mecánica, Diésel y Gasolina, parte del grupo Cedva, en Texcoco. El joven fue agredido por sus compañeros.

Después del ataque, Cristian fue llevado a una clínica privada en Texcoco, donde aún está internado.

"Está estable, le están haciendo curaciones. Ahorita ha estado con presión baja", dijo René, padre de Cristian, quien mencionó que las lesiones de su hijo no ponen en riesgo su vida.

Sin embargo, los costos médicos en la clínica privada han aumentado y la familia ya no puede costearlos.

"Hay una póliza de la escuela que cubre 50 mil pesos. El día del incidente, el profesor a cargo nos dijo que la póliza cubriría los 50 mil pesos y ya se agotaron, ya no contamos con ese presupuesto", explicó.

Este martes, Cristian será trasladado en ambulancia a un hospital del Instituto de Salud del Estado de México en Ecatepec, donde seguirá siendo atendido por sus lesiones.

ACUSAN 'BULLYING'

Cristian, residente en Acolman, asistía a la escuela de mecánica los sábados para aprender a reparar motocicletas. Aparentemente, era el blanco de burlas por parte de sus compañeros debido a que no poseía una.

"Emocionalmente, está destrozado, ya no quiere saber nada de motos, de la escuela, de nada. Lo afectó mucho lo que sucedió", contó su padre.

Aunque su padre admitió que no tenía conocimiento de que su hijo sufriera "bullying" previamente.

"No sé si sufría agresiones, él solo iba a la escuela los sábados, no tenía amigos ni vida social. Solo asistía al curso sabatino. No es un delincuente, no consume drogas. Depende completamente de mí", dijo su padre.

La familia de Cristian afirmó que ningún directivo de la escuela se ha presentado en la clínica donde está internado, ni le ha ofrecido ayuda. Tampoco conocen a los dos presuntos agresores.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se ha iniciado una investigación en la Fiscalía Regional de Texcoco y que se ha informado a la Fiscalía de Asuntos Especiales para fortalecer las indagatorias.