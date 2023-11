Premios Canacine 2023: conoce las películas nominadas

Radical, la nueva película protagonizada por Eugenio Derbez; ¡Que viva México!, que aborda en parte a la 4T y Heroico, acerca de la violencia que se vive en la educación militar mexicana, chocarán en la próxima entrega de los Premios Canacine, que otorga la industria nacional cinematográfica.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica aglutina exhibidores, distribuidores, productores y prestadores de servicios afincados en México, además de algunas escuelas especializadas.

Las categorías contemplaron a las películas estrenadas entre el 1 de diciembre de 2022 y el 15 de noviembre pasado.

Las tres cintas fueron consideradas en la categoría de Mejor Película, junto con las recién estrenadas Señora influencer y Confesiones, así como la cinta de terror Huesera, la más nominada en la pasada entrega del Ariel, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Los ganadores se darán a conocer en una ceremonia a realizar el próximo 5 de diciembre, en la Ciudad de México.

Radical, que contabiliza más de 2 millones de espectadores, tiene en total tres nominaciones: además de Mejor Película, se encuentra en la de Actor, con Derbez y de Promesa Femenina, con Jennifer Trejo, quien da vida a la adolescente tamaulipeca que hace una década fue considerada la nueva Steve Jobs por su destreza con las matemáticas.

¡Que viva México!, la más reciente cinta con la dupla Damián Alcázar-Luis Estrada, se encuentra con cinco nominaciones: Actor, con el propio Alcázar y Alfonso Herrera; Mejor Director y Mejor Campaña Publicitaria.

Mientras, en la categoría de Actriz están Verónica Bravo (Sobreviviendo mis XV), Natalia Solián (Huesera), Blanca Guerra (Cómo matar a mamá), Fiona Paloma (Nada que ver), Mónica Huarte (Señora influencer) y Claudia Ramirez (Confesiones).

En la de Actor también están Juan Manuel Bernal (Confesiones), Memo Villegas (Sobreviviendo mis XV), Fernando Cuautle (Heroico) y Silverio Palacios (Welcome al norte)

En Promesa Femenina, además de Trejo de Radical, son consideradas Emilio Berjon, hija de la actriz Arcelia Ramírez, por su trabajo en Trigal, que la valió el Ariel; Berenice Jonguitud (Sobreviviendo mis XV) y Macarena García (Señora Influencer).

Como Promesa Masculina se encuentran Santiago Sandoval (Heroico), Memo Dorantes (Señora influencer), Emilio Treviño (Confesiones) y Alex Fernández (Malvada).

En la categoría de Documental están considerados los largometrajes Home is somewhere else, Dioses de México, Volverte a ver, No son horas de olvidar, Pedro y La llevada y la traída, este último dirigido por la actriz Ofelia Medina.

La categoría de Animación solo cuenta con una exponente, MAX.

Chava Cartas (Huesera), Michelle Garza Cervera (Huesera), David Zonana (Sobreviviendo mis XV), Carlos Santos (Señora influencer) y Carlos Carrera (Confesiones) están en la de Mejor Dirección.