Premian a ganadores del gran Rally Coahuila 1000

Al culminar el Rally Coahuila 1000 y darse a conocer los resultados oficiales, previo a la ceremonia de premiación, ayer se confirmó que Marco Antonio Molinar, nativo de Casas Grandes, Chihuahua, fue el participante mas rápido de la carrera, a bordo de una motocicleta en la categoría Pro Moto, que obviamente dominó.

Marco se llevó el trofeo de Over All, que se otorga al piloto más rápido al recorrer los mil kilómetros del desierto coahuilense, ya sea en motocicleta o en automóvil, y eso lo convierte en el Rey de la Coahuila 1000 por tercer año consecutivo. La competencia terminó el sábado por la tarde, pero los resultados oficiales se dieron a conocer hasta el domingo, después de que los jueces analizaron lo registrado en el nuevo sistema de cronometraje, que busca no tener errores, según comentaron los organizadores.

Fue en el complejo turístico y religioso del Cerro de las Noas donde se efectuó la premiación, en acto encabezado por Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, además de director del Rally, y Azucena Ramos, secretaria de Turismo en Coahuila. Antes de entregar los trofeos, ambos coincidieron en la intención de que el Rally Coahuila 1000 siga creciendo, y que esta, que fue su novena edición en carrera avalada por la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, y treceava en su faceta como ruta recreativa para vehículos 4x4, sea un parteaguas y el rally, considerado entre los mas atractivos del país, tenga una continuidad.

Reportaron saldo blanco en el evento, aunque aceptaron que hubo varias personas con lesiones leves, debido a que en una ruta de vehículos por brechas y caminos de terracería siempre hay incidentes. Ahora fueron pocos y todos los afectados recibieron pronta atención, gracias al dispositivo de seguridad que se armó en torno a las travesías.

TRIUNFADORES

En Pro Moto los ganadores fueron Marco Molinar, seguido de Miguel Narváez y Mauricio Varela; en Pro Quad se llevó el triunfo Jorge Córdoba, Mauricio Segura acabó segundo y Jesús Rafael tercero; en Rookie la victoria fue para Carlos Loyola, seguido de Santiago Quintanilla e Isaac Morales; en UTV N-A, Joel Caballero fue el ganador, Francisco Estrada terminó en segundo sitio y Heriberto Cardona fue tercero; en UTV PRO UNLIM ganó Arturo Damián, Gerardo Ylizaliturri terminó segundo, seguido de Juan Manuel Vázquez.

En UTV Turbo la victoria fue para Manuel de la Concha, Alberto Villalobos finalizó segundo y Emilio Córdova; en Sportman Rodrigo Reynosa fue el mejor, seguido por Felipe Martínez y Ludwing Mochstrasser; en Clase 1 la victoria fue para Miguel Olmos, el segundo sitio para Carlos Lostanau y el tercero para Ramiro de la Fuente; en Clase 17 Rogelio Sandoval se llevó la victoria, Rale Palacios fue segundo y Cristóbal del Hoyo tercero; Iván Espronceda ganó en Clase 5 libre, seguido de Antonio Favela y Dante Hernández, mientras que en Clase 9 la victoria fue para Gilberto Martínez, Antonio Meza acabó segundo y Alejandro Sánchez tercero.