Predicción de Mhoni Vidente sobre Kendall Jenner y Bad Bunny le de la vuelta al Internet 

Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción sobre la relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny.

De acuerdo con la especialista en astrología, la pareja estaría esperando su primer bebé; “Bad Bunny va ser papá con Kendall, que ha de tener un mes y medio o no, y es niño”.

La predicción de Mhoni Vidente para el Heraldo de México se ha viralizado en las redes sociales, donde además que Kylie, la menor de clan Kardashian-Jenner también estaría esperando un hijo de su actual pareja, Timothée Chalamet.

Cabe señalar que, Kendall es la única de la popular familia, reconocida por su incursión en la televisión con el reality Keeping Up With The Kardashians, quien no tiene hijos, además de que, de ser real que la modelo esté esperando un hijo del “Conejo Malo”, es bien sabido que sus embarazos los mantienen siempre en secreto.