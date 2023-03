Precio de insumos sube sin freno

El costo por fabricar prendas de vestir sigue incrementándose ya que la mayor parte de los insumos con los que trabaja la industria textil, son importados.

La presidenta de Durango Textil Asociados, Iris Aragón Santillano, informó que no se han detenido los aumentos, pese a lo cual, tienen que seguir trabajando pero les cuesta más.

"Siguen incrementándose los costos, aún no es fácil traer todos los materiales, la mayoría vienen de China, entonces aún siguen incrementándose, no sabemos esto cuándo va a parar", señaló.

Por lo que esto afecta también al consumidor final. "La mayor parte de los productos que utilizamos es la tela, entonces si es lo que más nos pega, en cuanto la tela aumenta cinco ó seis pesos nos pega bastante en los precios", complementó.

Explicó que la tela que llega a Durango se compra a través de México, Guadalajara y Monterrey pero la mayoría es de importación.

En términos generales el costo de los insumos ha subido por lo menos un 30 por ciento y la mano de obra hasta 60 por ciento, este año.

ANTECEDENTE

A consecuencia de la pandemia, el año pasado el costo de los insumos para elaborar los uniformes escolares aumentó de un 60 a un 70 por ciento y se registró escasez de productos como el hilo. En tal sentido, la presidenta de Durango Textil Asociados refirió que el costo por elaborar los uniformes aumentó entre 45 y 50 por ciento de 2021 a 2022 y hasta ahora sigue subiendo.

EMPRESAS "SEXENALES"

Al hablar sobre la afectación al sector por la creación de empresas "sexenales" que aparecen y desaparecen por administración, como se denunció en su momento en el sector de la construcción, dijo que no están exentos.

"Yo creo que eso siempre sucede en todos los ramos, esperemos que no nos afecte si las hubiera, ahorita no las tenemos identificadas, esperemos que no haya empresas que hayan sido creadas exclusivamente para este sexenio", manifestó.

Por lo que no descartó que, en cuanto inicie el programa, podrían detectar esta situación.