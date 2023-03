Positividad de COVID-19 en La Laguna no cambia medidas de higiene en próximas vacaciones

Esta semana hubo un aumento de positividad en la región lagunera de Coahuila, alcanzando el 37 por ciento de los contagios por Covid-19 en el estado. Aunque la cifra no es mayor a la de otras regiones, tanto en esta región como en la sureste, presentó un aumento del 47 por ciento en Coahuila.

Según las cifras de la Secretaría de Salud, los casos diarios son mínimos, y aunque en algunas ocasiones llegan a presentarse arriba de 100 contagios al día, esto no se representa en las hospitalizaciones, “aunque la positividad es alta, ya no se refleja en ocupación de camas ni de defunciones”, detalló Roberto Bernal, titular de la dependencia.

Además informó que a partir de este martes, los nuevos casos serán reportados y compartidos a la población semanalmente, con la finalidad de tener una mejor evaluación, “le solicité el permiso al gobernador para reportarlos por semana porque es más fácil evaluar los cambias, a como lo estamos haciendo ahorita, en caso de que haya cambios entonces lo haremos como hasta ahora”.

En el reporte de este martes, el estado informó que hay un total de 667 casos activos de Covid-19, 274 se encuentran en la región lagunera, mientras que de las 20 hospitalizaciones, 16 se encuentran en el municipio de Torreón, lo que representa el 85 por ciento.

Bernal explicó que las bajas hospitalizaciones a nivel estado, y las defunciones que se reportan, se debe a la cantidad de personas vacunadas, “ya la gran parte del estado están vacunados, los últimos que nos faltaban eran los niños, pero ya tenemos cerca del 65 por ciento de los niños de 5 a 11 años vacunados”.

Reiteró que por el momento no habrá ningún cambio en las medidas de seguridad para evitar contagios, por lo que la movilidad en las próximas vacaciones de Semana Santa, no es preocupante, “los contagios no han repercutido, estamos muy bien y las vacunas han hecho su trabajo, en cuestión de salud yo no propongo ningún cambio”.