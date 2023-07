Porfirio Muñoz Ledo, 'genio loco de la política': Gómez Bruera

El político Porfirio Muñoz Ledo, fallecido este domingo, fue un genio loco de la política, "uno de esos personajes que nunca olvidaremos", considera el analista y articulista de EL UNIVERSAL, Hernán Gómez Bruera.

Desde su perspectiva, fue un personaje ego maníaco y lúcido al mismo tiempo. Tuvo momentos gloriosos, aunque también muchos excesos retóricos que lo hacían un personaje folclórico, señala.

Aunque en la última entrevista que le hice me agarró a gritos y en otra muchos años atrás me dejó el brazo rojo, de tantos golpes que me propinaba para que le pusiera atención y no desviara la conversación de lo que para él era importante, lo voy a recordar con cariño, afirma Gómez Bruera

"Cualquiera que lo haya conocido debe sentirse orgulloso de haber podido convivir con un personaje único de nuestra historia reciente". En su opinión, sobra decir que es un personaje de claroscuros, pero que sus luces superan a sus sombras. Descanse en paz el gran Porfirio".