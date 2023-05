Por veda electoral, Gobierno de Ramos Arizpe suspenderá actividades

En cumplimiento a las disposiciones legales en materia electoral, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe suspenderá - desde este fin de semana - la ejecución de programas sociales, además de la supervisión de obras en la zona urbana y rural.

“Vamos a hacer una suspensión de actividades, a partir de este sábado, por la veda electoral. Siempre hemos sido muy responsables en este tema, por lo que en estos quince días no verán acciones por parte nuestra, no verán supervisiones, o entrega de programas. Le he pedido a mi equipo que seamos muy respetuosos de la Ley Electoral”, informó el alcalde Chema Morales Padilla.

El artículo 4 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su numeral 2, señala que “Dos semanas antes y durante todo el desarrollo de la jornada electoral, serán suspendidas todas las entregas derivadas de cualquier tipo de programa asistencial en el Estado”.

Dado el proceso en curso, programas alimentarios y asistenciales fueron ejecutados con anterioridad para evitar afectaciones a los beneficiarios.

La suspensión por veda electoral se mantendrá desde el 20 de mayo hasta el 0}5 de junio.

Se reiteró el llamado a los funcionarios municipales para el cumplimiento de las disposiciones legales que les fueron plasmadas a través de diversos cursos de capacitación.

De igual forma, días antes de la jornada electoral se cumplirá con el blindaje de instalaciones y vehículos oficiales, a excepción de las unidades con servicios prioritarios como Seguridad Pública, Protección Civil y Recolección de Basura.