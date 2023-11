¿Por qué se quemaron los tubos de Agua Saludable en Lerdo?

Este miércoles ardieron tubos del proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL), de acuerdo al primer reporte, en la colonia Francisco Villa Sur, cruce con la avenida de El Canal y la calle Adelitas donde se ubica un terreno donde se almacenaron algunos tubos, de los cuales se quemaron 4. Ahí la directora de Protección Civil de Lerdo, Isabel Macías, pidió apoyo al Municipio de Gómez Palacio para poder sofocar el incendio pero ¿Por qué se quemó la tubería?.

La tubería que se usa en ASL está hecha de polietileno de alta densidad, un material inflamable que libera grandes cantidades de humo negro al quemarse. Incluso, cuando ya está tendida la tubería se fusiona con calor pues se trata de un material que para fusionarse es necesario aplicar calor de entre 130 y 137 grados centígrados, lo que es un calor manejable, por ejemplo, la llama del fósforo posee mil grados centígrados mientras que la temperatura de ignición de su madera es solo de 264 grados centígrados.

De acuerdo con el primer reporte de Protección Civil de Lerdo unos niños habrían provocado el incendio de algunos tubos (algo que ya revisa el área encargada) que son apilados para posteriormente enterrarse en Lerdo para la conducción del agua.

El polietileno de alta densidad es un polímero que se obtiene a partir del etileno, que es el compuesto orgánico más utilizado en el mundo siendo que la mayor fuente del mismo se obtiene de la ruptura mediante vapor de hidrocarburos de refinería o a partir de gas natural.

El Polietileno de Alta Densidad (PEAD) o también llamado HDPE (por sus siglas en inglés) tiene muchas aplicaciones en la industria y uno de los usos que tiene la fabricación de tuberías y conductos.

Algunas de las ventajas de utilizar ductos de este material es que tienen una larga vida útil, pues oscila entre los 50 años o más.

Su capa externa asegura buena resistencia y durabilidad; no obstante tiene una baja resistencia al impacto y a la elongación. Se trata de un material de bajo peso y fáciles de transportar y manipular.

No generan corrosión ya que los propiedades de estos tubos no se ven alteradas ante la presencia de terrenos corrosivos, terrenos ácidos con bajo nivel de pH o con alto contenido en sulfatos de tal manera que no presentan problemas de podredumbre, herrumbre, aparición de moho y oxidación. Tampoco se ven afectados ante algas, bacterias u hongos siendo que la gran debilidad de las tuberías metálicas es la corrosión.

Este material es flexible y se adapta a las irregularidades del terreno, no requieren de mantenimiento y el material es reciclable. No obstante, como ya se informó es inflamable. (Con información de Braulio Rincón).

