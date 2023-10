Por qué se dejó en libertad a Ovidio Guzmán en 2019

El 17 de octubre de 2019 se llevó a cabo la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Un grupo de élite de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a "El ratón", pero al poco tiempo fue liberado.

La primera detención de Ovidio dejó graves secuelas para Culiacán, Sinaloa. Miembros del crimen organizado no tardaron en responder y realizaron bloqueos en las calles e incendiaron vehículos poniendo en peligro a civiles.

En este operativo fallido, que dio origen al "Culiacanazo", se registró la fuga de 51 reos del Penal de Aguaruto, agresiones a bases militares locales y un despliegue de hombres armados que superaban a las fuerzas armadas.

De acuerdo con informes del gobierno mexicano, los hechos violentos dejaron un saldo de 29 muertos: 10 elementos del ejército mexicano y 19 hombres que presuntamente eran miembros del grupo criminal.

Los motivos de la liberación de Ovidio Guzmán en 2019

Luego de la jornada violenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó los motivos por los que se detuvo el operativo y se ordenó la liberación inmediata del hijo de "El Chapo".

Fue durante la conferencia matutina del viernes 19 de junio de 2020 que el mandatario reconoció: "Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente".

López Obrador añadió "Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión".

El titular del Ejecutivo destacó que en ese momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo había contactado para ofrecer ayuda. Sin embargo, defendió la autonomía de México sobre sus políticas de seguridad.

"Lo que se está haciendo es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía, había mucha injerencia de elementos, agencias del extranjero en asuntos internos de México", dijo en aquella mañanera.

El pasado 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán fue capturado por segunda vez. Y durante la tarde del 15 de septiembre, el "chapito" fue extraditado a Estados Unidos, incluso el exagente de la DEA, Derk Maltz, filtró una fotografía inédita de su traslado.