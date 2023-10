¿Por qué recibes llamadas de números desconocidos y luego cuelgan?

Seguramente en más de una ocasión has recibido llamadas de números desconocidos y al contestar cuelgan casi de inmediato, sin escucharse absolutamente nada del otro lado, situación que por supuesto genera desconfianza.

Aquí te explicamos porqué se da esta situación y qué riesgos representan algunas llamadas telefónicas.

Aunque puede parecer sospechoso que nadie conteste tras el teléfono, la situación no es tan alarmante como pensamos, pue en muchas ocasiones se trata de llamadas provenientes de Call centers, las cuales tienen como objetivo vincularte con un operador, sin embargo, el proceso no siempre es exitoso y si no se asigna a nadie la comunicación se corta casi de inmediato.

Otro detalle es que el sistema de estas llamadas está programado para detectar voz humana, es decir que si no respondes con un 'Bueno', la comunicación también se cortará.

Cabe destacar que si este tipo de llamadas te son molestas o desconfías de ellas siempre puedes configurar tu teléfono para bloquear estos números o similares.

Otras estafas telefónicas

Aunque las llamadas de los Call centers puedan ser 'inofensivas', lo cierto es que hay otros métodos de estafas telefónicas con los que debes tener cuidado, como lo son el 'vishing' que consiste en personas que se hacen pasar por operadores de bancos para robar tus datos personales.

Por otra parte también existe el 'wangiri', el cual consiste en recibir llamadas donde el emisor cuelga luego de que contestemos, pues esto da pie a que devolvamos la llamada lo que origina ingresos para el estafador.

Te recomendamos verificar la legitimidad de las llamadas que recibas antes de proporcionar datos personales, sobre todo cuando supuestamente se trata de bancos o familiares en supuestos problemas.