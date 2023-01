'¿Por qué nos hacen esto?' fans de Pink Floyd critican nuevo logo del Dark side of the moon

Este 2023 se cumplen 50 años del lanzamiento del álbum "Dark side of the moon" de la banda británica Pink Floyd, razón por la cual los integrantes de la agrupación dieron a conocer una reedición del disco, en el que aparece un nuevo logotipo que ha generado mucha polémica en redes sociales.

En la portada original, la cual data del 1973, se puede apreciar un prisma a través del que se reflecta la luz y del que surgen los colores del arcoíris; en la nueva portada aparece el triángulo, acompañado del número 50; en el cero se muestran seis colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul cielo y azul rey.

El nuevo logo ha abierto la conversación entre internautas, pues algunos piensan que este nuevo diseño tiene que ver con algún tipo de apoyo a la comunidad LGBTTTIQA+, mientras que otros critican a quienes consideren que se trate de eso.

(FOTO: ESPECIAL)

Fue a través de su cuenta de Facebook, en donde la alineación inglesa dio a conocer el rediseño que tendrá el material discográfico, por el aniversario de las cinco décadas que han pasado desde su publicación y del cual se desprenden algunos de sus temas más importantes, como "Money", "Time" y "Us and them".

"¿En serio Pink Floyd? Estoy tan decepcionado de ti. De todas las cosas que podrías haber hecho, ésta es probablemente la peor", "nunca se pretendió ser un arcoíris, fue un prisma", "Algunas personas que tenían el poster de este álbum colgado en su habitación ¿nunca se dieron cuenta del arcoíris y ahora están enojados con él", son algunos comentarios del público.

Un fan incluso cambió el diseño ordenando los colores de forma diagonal: "Lo arreglé, lo siento, me estaba molestando", escribió en dicha red social.

Otro admirador hizo su propio rediseño usando la misma idea de la refracción de la luz: "Me gustan los colores, pero no me puedo quitar la sensación de que la física original podría ser respetada un poco".

Pink Floyd anunció que la caja de lujo por los 50 años de "Dark side of the Moon" saldrá a la venta el 24 de marzo del 2023, que incluirá un CD y un vinilo remasterizado, además de un Blu-Ray y un DVD con versiones estéreo remasterizadas.

(FOTO: ESPECIAL)

También incluirá un libro de música de 76 páginas, réplicas de dos sencillos, posters, pegatinas, así como una réplica de la invitación a la vista previa de prensa del álbum en London Planetarium en febrero de 1973.

"Todos ustedes enojándose son fans falsos. Hay literalmente un arcoíris en la portada del álbum (original)", "amigos, ¿es gay escuchar Dark side of the moon?", "absolutamente disgustado, Pink Floyd te has rebajado a otro nivel, no puedo creer que alguna vez nos harías esto" son otros comentarios de fans.

Fue el 27 de febrero de 1973 cuando EMI Records celebró la conferencia de prensa para la presentación oficial de este disco.