¿Por qué Nicola Porcella es 'odiado' en Perú? La polémicas que han perseguido al famoso

Actualmente, Nicola Porcella es una de las celebridades más comentadas del país debido a su participación en la Casa de los Famosos México, uno de los realitys más exitosos de Televisa -Univisión.

A lo largo de las redes sociales, cientos de fanáticos demuestran su admiración por el actor, sin embargo, el mismo Nicola ha creído no ser amado en Perú, su país natal, debido a las diversas polémicas en las que el también conductor ha estado.

¿Por qué Nicola es odiado en Perú?

Durante su participación en La Casa de los Famosos México, el peruano ha contado las polémicas en las que estuvo envuelto cuando se encontraban en su país natal, las cuales habría provocado que el odio en su contra aumentara.

En una plática con Bárbara Torres, Nicola contó que la más fuerte fue cuando se le acusó de haber golpeado a su expareja, y aunque no mencionó nombres, medios aseguran que se trata de Angie Arizaga. Según comentó, todo habría ocurrido durante una pelea en su casa.

"Yo tuve una relación muy famosa, éramos las estrellas del canal, en el 2015 yo tuve una pelea con ella, una discusión fuerte, ella comienza golpear las cosas de mi casa y yo la quito, pero no la golpeo ni nada, ella llama a un amigo y le dice: 'Nicola me pegó', y grabaron todo eso y lo vendieron a un canal, se escuchaba ella llorando, diciendo que yo la había golpeado, maltratado, entonces yo salí a desmentirlo, pero se me vino la gente encima".

Después de esto, el tiempo pasó y retoman la relación, ella se disculpa por lo que pasó y volvieron: "Acepto que no la traté bien, que de repente tuve muchos errores, nunca la agredí físicamente, entonces nos arreglamos, volví a la televisión, y de nuevo me volví una figura ahí. En el 2018 ella me termina y me dice cosas muy fuertes, y después de eso me enteré de muchas cosas que habían pasado".

Lamentablemente, la controversia del peruano no terminaría ahí, ya que en el 2019 estuvo involucrado en otra fuerte polémica, esto después de que una mujer denunciara que había sido abusada en una fiesta, la cual, según se informa, había sido organizada por los participantes del reality, Esto es guerra, evento donde también estuvo Nicola.

"Pasa el 2019 y me voy a una fiesta, y en una fiesta, alguien sale y dice al día siguiente: 'me drogaron en una fiesta', yo era invitado y dicen: 'drogaron a una chica en la fiesta de Nicola', no es mi fiesta, hicieron juicio, una periodista se me fue encima, yo la demandé", contó el peruano.

Por si las cosas no fueran suficientes, se reveló otro video donde aparecía discutiendo con su exnovia, donde una vez más fue acusado de ser violento.

"Yo cometí un error, estaba en un antro y me llama mi ex y llega al antro y comienzo a pelear con ella, a decirle muchas cosas, pero nunca fui agresivo, pero me grabaron y me tacharon de agresivo y el canal me vuelve a sacar, ya ahí es cuando ella dice que nunca la agredí, pero el canal me corrió", mencionó el actor.

Otras de las razones por las que también se dice "ser odiado" en Perú fue debido a que el actor viajó a México en plena pandemia.

De acuerdo con los informes, el actor iba a participar en el reality Guerreros en México, por lo que tuvo que viajar en un avión privado debido a que el aeropuerto estaba cerrado, antes esto, varios medios peruanos lo comenzaron a atacar por viajar y "abandonar" el país en pleno COVID.

A pesar de esto, usuarios en redes sociales, mayormente peruanos, aseguran que ellos no odian a Nicolla Porcella, si no más bien son los medios de comunicación los que "no lo quieren".