¿Por qué los fans se regalan pulseras de la amistad durante los conciertos de Taylor Swift?

Falta pocas semanas para que Taylor Swift se presente por primera vez en México, como parte de su gira The Eras Tour.

Es bajo este contexto que, cientos de fanáticos mexicanos se encuentran preparando para ver a la rubia en el Foro Sol, incluso muchos de ellos ya se encuentran realizando las populares "pulseras de la amistad".

Y es que, durante sus conciertos, los swifties (fans de esta talentosa rubia) han comenzado a popularizar una práctica durante sus presentaciones, y es regalar estos brazaletes a otros asistentes del concierto.

A lo largo de TikTok e Instagram, se ha visto a cientos de fanáticas y fanáticos con los brazos repletos de estos accesorios, mientras que otros se les ve regalando estos brazaletes a diestra y siniestra entre el público.

Pero, ¿por qué se regalan pulseras?

Esta nueva práctica nace de la letra de una de las canciones de Taylor Swift titulada You're On Your Own Kid, sencillo perteneciente a su Midnights, último álbum, ahí, la cantante hace referencia esos brazaletes.

"Porque había páginas pasadas con los puentes quemados.Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo".

Por lo que los fans, al escuchar esta canción, y en señal de cariño, comienzan a regalarse estas pulseras entre ellos, las cuales, muchas veces, son hechas por ellos mismos y contienen frases o letras referentes a la cantante y su música.

Cabe destacar que a lo largo de estos conciertos, principalmente en Estados Unidos, se ve que no solo a los fanáticos les ha tocado recibir estos brazales, ya que varios famosos, que también asisten a estos conciertos, reciben sus respectivas pulseras de la amistad. Entre estos artistas se encuentran Paul Rudd, Nicole Kidman, Gigi Hadid, Ryan Reynolds y hasta el 'temible' Chef Ramsay.