¿Por qué La Saga Divergente no tuvo final?

La década pasada estuvo marcada por el éxito de las sagas literarias juveniles y sus adaptaciones cinematográficas, luego del fenómeno que provocaron las historias sobrenaturales con temática de vampiros y hombres lobos, tal fue el caso de Crepúsculo, Cazadores de Sombras, The Vampire Diaries y True Blood, por mencionar algunos. Lo siguiente que se puso de moda fueron las historias para jóvenes, pero en mundos distópicos, algo que dio comienzo con las adaptaciones al cine de los libros de Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre.

Las películas estaban protagonizadas por Jennifer Lawrence y generaron millones de dólares en la taquilla al estudio Lionsgate, por lo que los otros estudios comenzaron a explotar este concepto del futuro distópico, a la tendencia se sumó el entonces 20th Century Fox, quienes adaptaron los libros de James Dashner, The Maze Runner; mientras que en televisión se adaptaron las novelas de The 100 de la autora Kass Morgan para el canal The CW.

Otro estudio se sumó a la tendencia fue Summit Entertainment, quienes ya habían experimentado el éxito adaptando sagas literarias juveniles, pues estuvieron detrás de Crepúsculo, de la que se hicieron en total cinco películas entre el 2008 y el 2012. La propuesta de Summit fue adaptar los libros de Veronica Rorth, Divergente. En total, son tres libros que forman la historia original: Divergente, Insurgente y Leal; además de una precuela llamada Cuatro.

Los libros de Divergente son igual de populares que Los Juegos del Hambre, y aunque las historias son diferentes, las comparaciones entre ambas sagas se hicieron presentes, principalmente porque ambas tenían protagonistas femeninas.

La encargada de dar vida al rol protagónico de Beatrice Prior fue Shailene Woodley (Bajo la misma estrella), mientras que a Cuatro le dio vida Theo James ( The White Lotus).

La primera entrega fue muy exitosa, puesto que para el público estaba naciendo una nueva saga cinematográfica, justo a tiempo, pues Divergente se estrenó en 2014, año en el que se estrenó la primera parte de Sinsajo, la que sería la penúltima entrega de Los Juegos del Hambre, la cual, al estilo de Harry Potter y Crepúsculo, dividió su último libro en dos películas. Sinsajo parte 2 llegó en 2015.

En 2015 llegó la segunda entrega de Divergente, la cual llevaba por nombre La Saga Divergente: Insurgente. Esta cinta recibió duras críticas, pues se alejaba del concepto original de los libros, presentando la historia como una película de acción; aun así, la película recibió una buena taquilla, con más de 297 millones de dólares.

El estudio decidió seguir los pasos de Los Juegos del Hambre y dividir su último libro, Leal, en dos partes, algo que no gustó mucho a los fans. Ante la respuesta recibida en redes sociales, el estudio anunció que la cuarta película tendría otro nombre, se convertiría en Ascendente.

Cuando llegó el 2016, la euforia por las películas distópicas ya había pasado, solo los fans más fieles estaban en verdad interesada, y ese fue el gran error del estudio, ya que cuando La Saga Divergente: Leal llegó a las salas de cine, el público había perdido interés en la franquicia, esto se vio reflejado en la taquilla, de los más de 140 millones que se invirtieron, en comparación, la taquilla solo recaudó 179 millones.

Esto fue un duro golpe para la franquicia, ya que el estudio no estaba dispuesto a volver a invertir en una película de gran presupuesto, siendo así que Divergente se quedó sin final y lo peor de la situación es que Leal tiene un final abierto que daba pie a la nueva entrega.

Durante un tiempo se anunció que la última parte llegaría a través de formato de serie de televisión, pues los derechos los había adquirido Starz; sin embargo, al final esto se descartó por completo.

A diferencia de Divergente, los ejecutivos de Fox tomaron otro rumbo con The Maze Runner, la cual logró estrenar sus tres películas en el cine: The Maze Runner (2014). Prueba de fuego (2015) y La Cura Mortal (2018).

REGRESAN LAS DISTOPIAS:

Este año las distopías podrían volver al cine, en medio de la cultura de la nostalgia, pues se estrenará en salas la precuela de Los Juegos del Hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes, la cual tiene planeado su estreno el 17 de noviembre de 2023, esto podría regresar el interés por estas historias y quizá una nueva adaptación de Divergente que ahora si tenga final.

Fotograma de la serie The 100 de The CW.

Theo James y Shailene Woodley en una escena de Divergente.

Imagen promocional de La Saga Divergente: Insurgente.

Fotograma de la película Sinsajo.