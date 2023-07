¿Por qué expresarse mejor?

De acuerdo con la psicóloga, especializada en educación especial, Adriana Rojas, coordinadora de Comunicación inclusiva en el Colegio Paulo Freire, el vocabulario y el léxico juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los jóvenes. Un amplio y variado vocabulario facilita la comprensión de textos y de problemas, además de potenciar la capacidad de comunicación. Un mejor manejo del léxico se traduce en una mayor autonomía de las ideas.

“El vocabulario influye en el aprendizaje de manera directa. Mientras mayor conocimiento de palabras y más uso del léxico tenga el niño, mayor su comprensión. La comprensión es necesaria para todo, desde leer una instrucción, entender una lectura a resolver problemas matemáticos. Saber qué hay que hacer en ese problema según el vocabulario que se utilice”, menciona la licenciada.

Si el vocabulario es limitado, la autonomía de lecturas y el aprendizaje será menor. Se puede alargar o tener una dependencia mayoritaria en el adulto, ya que hay que buscar darles contexto o sinónimos.

Una mejor comunicación

“Con un vocabulario limitado llega a un punto en que al niño lo cohíbe por no entender ciertas cosas o no saber expresarse. Hay cosas que quieren saber cómo decir, pero al no poder dejan de tener conversaciones con iguales. A lo mejor recurren a tener conversaciones con menores. Les cuesta más trabajo entender la comunicación con los adultos en una plática común".

La maestra explica que cuando el menor parece no hacer caso a las indicaciones, podría tratarse de una falta de vocabulario.

“Muchas veces se confunde. Se cree que simplemente una parte de esa idea que queríamos comunicar no la entendió o no le llegó de la manera adecuada, porque no conoce las palabras indicadas. No es propiamente que no quiera hacer caso o que no quiera cumplir, sino que no la entendió.”

Divertido y didáctico

Dependiendo del nivel que maneje el menor, existen diferentes tipos de juegos de mesa como el Scrabble o el conocido Basta, que ayuda a fomentar la generación de vocabulario.

“Ir pensando con qué letra inicia una palabra, qué campo semántico es, si es una fruta, si es un color, si es una prenda de ropa, fomenta las conexiones entre las ideas”, refiere Adriana.

En caso de pequeños que no manejen las herramientas de la lectoescritura, los videos educativos suelen aportar buenas herramientas como los colores.

“Una manera muy sencilla es la lectura de cuentos en voz alta, que el niño vaya reconociendo más palabras. Ir en la calle explicándole cosas de anuncios de tiendas. En general, es hablar con el niño o darle los medios en los que él pueda escuchar a gente hablando, que conozca, por ejemplo memoramas, loterías, empezar por categorías, por productos, por prendas, por útiles escolares y pues ir elevando la dificultad”.

La tecnología puede ser un aliado

Herramientas como Youtube o programas para niños pueden hacer que el niño aumente su léxico.

“El punto del uso de la tecnología sería que pudiera tener algún tipo de retroalimentación”, resalta la psicóloga, además de destacar que el uso de herramientas tecnológicas siempre debe ser monitoreado por un adulto.

“Si se sienta a ver la televisión, un rato en la tablet, que tenga a partir de ese uso (de la tecnología) conversaciones que le ayuden a la producción del lenguaje y al uso del vocabulario; en sí, a concretar la idea de lo que hizo, lo que entendió y lo que aprendió".

La lectura, el hábito y su importancia

“El hábito de la lectura principalmente se fomenta con el ejemplo. Es sabido que una casa con libros en los que los adultos usan esos libros y el niño lo ve como una actividad cotidiana y común. Despierta su interés, inclusive aunque antes de que haya lectura ya hay interés por ver los libros, por nombrar las imágenes, por reconocerlos por títulos, todo eso va aportando vocabulario".

“La práctica es la mejor manera de fomentar la lectura. No nada más con cuentos, no nada más con textos, sino ir leyendo anuncios en la calle, etiquetas en los productos, que participe en la compra de sus útiles y lea ciertas cosas, cuántos colores trae la caja, el nombre del pegamento. Hay mucho para involucrar al niño en la lectura".

“Lo principal es que tenga claro que la lectura le sirve. Mientras el niño no encuentre la función o para qué le va a servir leer, es más difícil. Cuando el niño entiende que puede leer un cuento que le gusta, un anuncio en la calle, puede inclusive leer algunas cosas de juegos en las computadoras o algo así, le encuentra una función que despierta el interés y es cuando incrementa ese gusto por la lectura".