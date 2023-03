¿Por qué Chabelo coleccionaba ranas?

Una de las aficiones de Xavier López "Chabelo" era la de coleccionar, entre su casa y oficina tenía alrededor de 2 mil ranas, quienes compartían espacio con 10 guitarras, un pasatiempo que comenzó en 1993 sin ninguna razón aparente. "No sé por qué comencé a coleccionar ranas, me puse a pensar en eso y me preguntaba por qué, ya que no son un dechado de belleza.

Quizá la razón es que su forma de desplazarse se parece un poco a la mía, las ranas nunca retroceden y siempre van para adelante", explicó en 2001 durante una entrevista para El Universal.

Chabelo explicó que su afición no se limitó a adquirir ranas, también se puso a investigar y estudiarlas, aprendiendo datos como que existen alrededor de 2 mil 400 especies, de las cuales la gran mayoría se están extinguiendo por acción del hombre, también que hay de todo tipo tal como las de su colección, ya que tenía de porcelana, trapo, madera, vidrio y hasta la osamenta de una ranita que se le murió.

La otra pasión de Chabelo

El conductor nunca pensó en inscribir su colección a los Récord Guinness, porque lo consideraba esto una vanidad, aunque ya tenía dos, por tener el mayor tiempo conduciendo un programa infantil (44 años) y mayor tiempo representando a un personaje, "Chabelo" (57 años).

Otra de sus pasiones eran las motocicletas, que también llegó a coleccionar, pero las dejó de usar conforme la edad fue avanzando, pero le gustaba dar paseos en ellas junto a su esposa Teresita Miranda, quien tuvo que perderles el miedo.