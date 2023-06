Por primera vez, Lerdo se pinta de arcoíris por marcha del Orgullo LGBTIQ+

Por primera vez en su historia, el municipio de Lerdo se pintó de “arcoíris” por la marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realizó este domingo de la Plaza de Armas, frente a la presidencia municipal hasta el Parque Victoria. Cerraron con un show de drag e imitación y con la participación de la Banda Infantil Juvenil de Ciudad Jardín.

El fin de este movimiento, es llamar a la sociedad en su conjunto para que se respeten y protejan los derechos humanos de toda la comunidad, sin discriminación alguna.

Oscar Ulises Martínez, presidente del comité organizador de las marchas LGBTI de La Laguna de Durango, dijo que esperaban la participación de unas 400 personas y destacó que esto será un parteaguas, pues buscarán que esta actividad se realice de forma anual.

“Estas marchas no son exclusivas de la comunidad LGBT, sino que también invitamos a familiares, amigos, aliados, a cualquier persona que se quiera sumar. Queremos que nos abracen y que nos ayuden a que estos movimientos tengan más realce y más importancia”, expresó.

Dimar Guillén, es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y habló a título personal. Señaló que en materia legislativa, Durango tiene una peculiaridad, pues es un estado estrictamente conservador, con arraigo en el catolicismo.

“Creemos que ya es hora de que el Estado mexicano reconozca, precisamente, pues estos derechos”.

Mencionó que en la entidad el transfeminicidio no está tipificado, que los delitos de discriminación en el Código Penal no están por identidad de género ni por orientación sexual y que tampoco se cuenta con una Ley de Identidad de Género.

“Entonces todavía tenemos algunos puntos legislativos y políticas públicas que el estado debe de ver y tiene que atender porque es una obligación. Nótese que apenas el año pasado se aprobó el matrimonio igualitario, cuando ya en otros estados como en la Ciudad de México desde el año 2000 ya lo tenían reconocido, entonces nos falta bastante”, puntualizó.

Añadió que en la marcha de Gómez Palacio realizada en recientes días acudieron algunos diputados locales que se comprometieron a ver una legislación para que un cargo de elección popular fuera también para la comunidad LGBTIQ+.

El colorido contingente avanzó minutos después de las 5 de la tarde por la avenida Francisco Sarabia, mientras vendedores ambulantes gritaban: “¡Lleve la bandera, la sombrilla, el abanico, la corona, las alas, el paliacate!”. “El que no compre no va a marchar, eh”, dijo un hombre mientras ondeaba las banderas arcoíris y caminaba por la vialidad.

“A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré…”, cantaba la comunidad mientras marchaba por las calles de Lerdo. Gritaron consignas y llevaron pancartas con leyendas de “All you need is love”, “Si eres gay, bisexual o lesbiana y tu familia no te apoya, a partir de hoy yo soy tu familia”, “Lerdo no es blanco, es de colores” y “Las revoluciones no se piden por favor”.

La comunidad estuvo acompañada por familiares, amistades y personas aliadas.

Hubo despliegue de elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad y la Cruz Roja Mexicana. El comité organizador mencionó que ha habido apertura de los gobiernos municipales para apoyarles con estos movimientos, por lo que están agradecidos.